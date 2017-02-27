Вони всі просто вміють рахувати та диверсифікувати.
Навіть тут на форумі ті люди хто рахують та диверсифікують завжди менш шановані ніж ті хто довіряються відчуттям та емоціям.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:04
Вони всі просто вміють рахувати та диверсифікувати.
Навіть тут на форумі ті люди хто рахують та диверсифікують завжди менш шановані ніж ті хто довіряються відчуттям та емоціям.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|