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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11749117501175111752
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:04

  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)

Вони всі просто вміють рахувати та диверсифікувати.
Навіть тут на форумі ті люди хто рахують та диверсифікують завжди менш шановані ніж ті хто довіряються відчуттям та емоціям.
Realist
 
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