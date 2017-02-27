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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11749117501175111752>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:12

  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)


Для банков - встановлены нормативы, в т.ч., по гривне, ликвидным активам. ПОЭТОМУ, чем ее держать - целесообразнее вложиться в облигации: и ликвидны, и доход приносят, и нормативы выполняются, и (передав их в залог) под них можно перекредитоваться!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:28

  juristkostya написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.
та ладно задним числом рисовать прыбылЯ :mrgreen:
кто тут в темноте ноября-декабря 2022 покупал ОВДП ? :mrgreen: разве что вынужденно - застрявшие в гривнеинструментах с времен курса 26-27 .
(ну или они ИНСАЙДЕРЫ с ОП и подобных или еще более пышных кругов)


И 8) - по порядка 40,5 я в середине января'23 сливал карусельные остатки
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:кто тут в темноте ноября-декабря 2022 покупал ОВДП ? разве что вынужденно - застрявшие в гривнеинструментах с времен курса 26-27 .


я купив на 1млн в червні 2022 на 6 міс. -без надії на профіт
у 2023 восени трохі більше 1млн на 1,5р -теж без сподівання на профіт

купую не вимушенно, а свідомо -щоб якимось чином допомогати
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:50

  juristkostya написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.

Всё правильно, сейчас - это действительно подарок.
Но, тут многие предсказывают сильный девал после войны, которая вот-вот должна (может) закончиться.

Соответственно, можно предположить:

1) Или война будет еще 2-3 года. С сохранением мощной помощи Запада. В том числе финансовой.
2) Или сильного девала в ближайшие 2-3 года - не будет :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:57

Victor8 Навіть якщо станеться чудо, Трамп виконає свою обіцянку і 20.01.2024 підпишуть РПВ, то кратного девалу раніше осені 2026 не очікується
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:02

  Victor8 написав:
  juristkostya написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.

Всё правильно, сейчас - это действительно подарок.
Но, тут многие предсказывают сильный девал после войны, которая вот-вот должна (может) закончиться.

Соответственно, можно предположить:

1) Или война будет еще 2-3 года. С сохранением мощной помощи Запада. В том числе финансовой.
2) Или сильного девала в ближайшие 2-3 года - не будет :shock:

Военная поддержка плавно заместится заходом инвесторов в восстановление с целью застолбить себе долю в экономике на будущее. Рая не будет, но и краха не будет тем более
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:04

  flysoulfly написав:
  juristkostya написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)
а что смущает?
В декабре 22г нал доллар был порядка 40,5.
Доходность грн-ОВДП за эти 2 года никак не ниже 38%, то есть, любой курс ниже 55,9 выгоден. А средний нал курс этого декабря около 42 - просто подарок.
та ладно задним числом рисовать прыбылЯ :mrgreen:
кто тут в темноте ноября-декабря 2022 покупал ОВДП ? :mrgreen: разве что вынужденно - застрявшие в гривнеинструментах с времен курса 26-27 .
(ну или они ИНСАЙДЕРЫ с ОП и подобных или еще более пышных кругов)


И 8) - по порядка 40,5 я в середине января'23 сливал карусельные остатки

Тогда доходность была под 30 проц, в первой половине 23г - не ниже 25. При том, что курс держали административно
Чего было не зайти?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 15:59

  Миша-клиент написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)


Для банков - встановлены нормативы, в т.ч., по гривне, ликвидным активам. ПОЭТОМУ, чем ее держать - целесообразнее вложиться в облигации: и ликвидны, и доход приносят, и нормативы выполняются, и (передав их в залог) под них можно перекредитоваться!



Для ФО, якщо рахувати по ідеї курсового вирівнювання дохідностей доларових і гривневих ОВДП плавним девалом -- “усуненням” різниці в 13.1%, то отак:

дата ****курсНБУ таєм.План тП-НБУ
01/01/24 38.0020 38.0020 -0.000 -0.00%
01/07/24 40.4542 40.3993 -0.055 -0.14%
01/01/25 42.9767 42.9767 -0.000 -0.00%
01/07/25 45.6724 45.6724 -0.000 -0.00%
01/01/26 48.5862 48.5862 -0.000 -0.00%
01/07/26 51.6338 51.6338 -0.000 -0.00%
01/01/27 54.9279 54.9279 -0.000 -0.00%
01/07/27 58.3733 58.3733 -0.000 -0.00%
01/01/28 62.0973 62.0973 -0.000 -0.00%
01/07/28 66.0146 66.0146 -0.000 -0.00%
01/01/29 70.2262 70.2262 -0.000 -0.00%
01/07/29 74.6312 74.6312 -0.000 -0.00%
01/01/30 79.3925 79.3925 -0.000 -0.00%
01/07/30 84.3724 84.3724 -0.000 -0.00%
01/01/31 89.7551 89.7551 -0.000 -0.00%
01/07/31 95.3851 95.3851 -0.000 -0.00%
01/01/32 101.470 101.470 -0.000 -0.00%
01/07/32 107.871 107.871 -0.000 -0.00%
01/01/33 114.753 114.753 -0.000 -0.00%
01/07/33 121.951 121.951 -0.000 -0.00%
01/01/34 129.732 129.732 -0.000 -0.00%

Щоправда на новий рік хочу перерахувати з нових річних ставок (в Приваті гляну й у Сенсі).



До речі, про гроші.
Справді великі гроші.
Такі, що аж страшно.

От подумалось -- а чи є сфері фінансів “термояд.бомби”?
Бо більшість грошей у безготівці ж... І без номерів? 😳🙀😱
І уявімо, що банки якоїсь країни-терориста платять по всьому світові грошима, яких у них нема.
А чом би і ні? 🤔

От, припустімо, у особистісному вимірі, я змовлюсь з кимось у банку “неПриват” і вони перекажуть мені 1трлн в банк “Приват”. А там я все зніму і вагонами повезу на мальдіву. 😂
І так зроблять 100500 друзів О̶у̶ш̶е̶н̶а̶ “неПривата”.
У “неПриваті” буде діра, щоправда. Його закриють. А вкладникам виплатять з ФГВФО.
Але що буде з квітильйонною чорною дірою? 🤔
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 16:04

  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)

Вони всі просто вміють рахувати та диверсифікувати.
Навіть тут на форумі ті люди хто рахують та диверсифікують завжди менш шановані ніж ті хто довіряються відчуттям та емоціям.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 17:27

Ірина_
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