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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:04
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
оця ваша оцінка 2-3 - вона перебільшена, це ви просто так кажете, без підстав
В бюджеті 3,94 трлн, дефіцит 1.64 трлн.
Експорт $38,3 млрд, Імпорт $63,6, дефіцит 25,3
Відповідно для балансування торгівельного балансу потрібен ріст курсу в 1,28 разів
(42->54), а щоб перекрити дефіцит бюджету потрібен ріст курсу ще на 40 грн.
, якщо б міжнародна допомога була нульова, але при половині поточної (20 млрд $) допомоги достатньо росту на 25 грн, от і отримуємо вже обґрунтований курс під 80 грн, а ми ще не врахували негативний вплив підвищення податків і підвищення соціальних витрат на героїв війни та їх родини.
не зрозумів, як отримали 1,28.
але головне, що в цьому дефіциті торгового балансу та в дефіциті бюджету закладена війна. при закінченні війни в торговому дефіциті зникне військова складова, яка чимала, але її рівень взагалі невідомий. теж саме й витрати бюджету - половина витрат - армія. вона зменшиться. соціальні витрати на військових так, збільшаться - але не настільки. й слабо розумію, як девал може виправити дефіцит бюджету
про податки ну не пишіть ви, як псевдоексперти - ну який негатив від збільшення на 3% військового збору. й можливо після війни його теж зменшать.
важливо - загальний баланс валюти - яка буде допомога на відновлення? й кінцеве сальдо. й який буде дефіцит бюджету й як його планують закривати. при відсутні емісії вплив на курс буде значно менший.
коли будуть хоч трохи зрозуміли ці параметри - тоді можна щось припускати. а на поточний час можемо хіба слідкувати, чи виконуються поточні умови, й коли зміняться правила гри
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:25
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є[/b]
цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.
я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей
Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"
так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякі
й не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.
критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.
наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу
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