Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:25

Visky написав: Shaman написав: Visky написав: Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є[/b] Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є[/b]

цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.



я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей

Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають" Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"

так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякій не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу