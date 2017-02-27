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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:04
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
оця ваша оцінка 2-3 - вона перебільшена, це ви просто так кажете, без підстав
В бюджеті 3,94 трлн, дефіцит 1.64 трлн.
Експорт $38,3 млрд, Імпорт $63,6, дефіцит 25,3
Відповідно для балансування торгівельного балансу потрібен ріст курсу в 1,28 разів
(42->54), а щоб перекрити дефіцит бюджету потрібен ріст курсу ще на 40 грн.
, якщо б міжнародна допомога була нульова, але при половині поточної (20 млрд $) допомоги достатньо росту на 25 грн, от і отримуємо вже обґрунтований курс під 80 грн, а ми ще не врахували негативний вплив підвищення податків і підвищення соціальних витрат на героїв війни та їх родини.
не зрозумів, як отримали 1,28.
але головне, що в цьому дефіциті торгового балансу та в дефіциті бюджету закладена війна. при закінченні війни в торговому дефіциті зникне військова складова, яка чимала, але її рівень взагалі невідомий. теж саме й витрати бюджету - половина витрат - армія. вона зменшиться. соціальні витрати на військових так, збільшаться - але не настільки. й слабо розумію, як девал може виправити дефіцит бюджету
про податки ну не пишіть ви, як псевдоексперти - ну який негатив від збільшення на 3% військового збору. й можливо після війни його теж зменшать.
важливо - загальний баланс валюти - яка буде допомога на відновлення? й кінцеве сальдо. й який буде дефіцит бюджету й як його планують закривати. при відсутні емісії вплив на курс буде значно менший.
коли будуть хоч трохи зрозуміли ці параметри - тоді можна щось припускати. а на поточний час можемо хіба слідкувати, чи виконуються поточні умови, й коли зміняться правила гри
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Shaman
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 18:25
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Буде так як їм вигідно, тобто як було і як є[/b]
цинічна брехня. нас не приймають, тому що ми не відповідаємо критеріям, й всі ці розмови що нас спеціально не приймають - конспірологічна маячня.
я ж кажу, це як непорядні люди чомусь вважають, що брешуть всі, вони не вірять в існування порядних людей
Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"
так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякі
й не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.
критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.
наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу
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Shaman
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:05
Shaman написав:
не зрозумів, як отримали 1,28.
Найбільш примітивна модель балансу від з абсолютно еластичними товарами.
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Дюрі-бачі
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:08
"взломати" реєстри МінЮста та їх знищити зсередини неможливо. якщо у них на серверах встановлений хоча б безкошотвний Аваст.
Цей факт - тривожний дзвіночок
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:08
Shaman написав:
про податки ну не пишіть ви, як псевдоексперти - ну який негатив від збільшення на 3% військового збору. й можливо після війни його теж зменшать.
Якби: для першої групи ФОП ріст податків всього в 9.5 разів, для другої - в 2.5 рази. За межами великих міст - це їх повне знищення. Зараз є 200 тис. першої групи і 900 другої, очікую за перше півріччя закриття мінімум 400 тис (100+300). За весь 2024 закрилось 250 тис.
Для третьої групи при наданні послуг +20% некритичне, при виробництві - теж пережити можна, але більш болісно.
Shaman написав:
яка буде допомога на відновлення?
Від 0 до 100% поточної допомоги, я очікую десь на 25-30% (20 млрд в рік)
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в П'ят 27 гру, 2024 19:25, всього редагувалось 8 разів.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:10
Михайлу-клієнту подяка за інфо щодо пільгового курсу Райфа і нагадування сьогодні.
Десь я щось повідключав подалі від спаму, і мені розсилки ці не приходять,
На 50к купив по підьговому, але полінувався здати білих 93-го на 200 к, щоб закинути на депо від Райфу.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:15
Shaman написав:
й слабо розумію, як девал може виправити дефіцит бюджету
Дуже прямо: за міжнародну допомогу + ріст збору податків, мита та акцизів (особливо на імпорті/експорті) потрібно покрити дефіцит. Саме тому й прописують всі нові мита й акцизи не в гривні, а в євро.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:28
Shaman написав: Visky написав:
Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"
так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякі
й не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.
критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.
наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу
Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:31
Ну що, в НБУ "дрова" для інтервенцій закінчуються? Не кожного ж дня по 2 млрд $ надходить.
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Visky
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 19:43
Hotab написав:
Михайлу-клієнту подяка за інфо щодо пільгового курсу Райфа і нагадування сьогодні.
Десь я щось повідключав подалі від спаму, і мені розсилки ці не приходять,
На 50к купив по підьговому, але полінувався здати білих 93-го на 200 к, щоб закинути на депо від Райфу.
не соромно таким чином заробляти? Коли підете на нормальну роботу? Можу порадити у трамвайне депо на Дарниці в охорону
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