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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11750117511175211753
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:13

  Visky написав:Ну що, в НБУ "дрова" для інтервенцій закінчуються? Не кожного ж дня по 2 млрд $ надходить.

але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:22

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"

так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякі :D

й не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.

критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.

наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу 8)
Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.

по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати.

відмова від дешевого російського газу дійсно коштувала економіці Європи дуже дорого, але вони це теж зробили. й таке інше.

якщо на прикладі в житті, якщо якийсь наркоман запропонує купити дешево золоті прикраси, які він п'ять хвилин тому з когось зірвав - хтось купить, хтось відмовиться, хтось зателефонує в поліцію.

розвинені країни вже навчилися існувати в світі win-win. але цей світ можливий, якщо живеш за принципами. а недорозвинені країни, які досі намагаються жити за правом сильного - в кращому випадку грають в гру з нульовою сумою, а так зазвичай всі програють.

поточна війна Раша-Україна - Раша втратила набагато більше, ніж здобула, ми звісно теж втратили. в чому економічний сенс? його немає. але є диктатура та божевільні ідеї царя...
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:28

  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)

Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал.
Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
Sidus
 
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