RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11751117521175311754>
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:13

  Visky написав:Ну що, в НБУ "дрова" для інтервенцій закінчуються? Не кожного ж дня по 2 млрд $ надходить.

але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:22

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"

так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякі :D

й не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.

критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.

наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу 8)
Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.

по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати.

відмова від дешевого російського газу дійсно коштувала економіці Європи дуже дорого, але вони це теж зробили. й таке інше.

якщо на прикладі в житті, якщо якийсь наркоман запропонує купити дешево золоті прикраси, які він п'ять хвилин тому з когось зірвав - хтось купить, хтось відмовиться, хтось зателефонує в поліцію.

розвинені країни вже навчилися існувати в світі win-win. але цей світ можливий, якщо живеш за принципами. а недорозвинені країни, які досі намагаються жити за правом сильного - в кращому випадку грають в гру з нульовою сумою, а так зазвичай всі програють.

поточна війна Раша-Україна - Раша втратила набагато більше, ніж здобула, ми звісно теж втратили. в чому економічний сенс? його немає. але є диктатура та божевільні ідеї царя...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:28

  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)

Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал.
Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
Sidus
 
Повідомлень: 926
З нами з: 17.09.14
Подякував: 58 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:35

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Михайлу-клієнту подяка за інфо щодо пільгового курсу Райфа і нагадування сьогодні.
Десь я щось повідключав подалі від спаму, і мені розсилки ці не приходять,
На 50к купив по підьговому, але полінувався здати білих 93-го на 200 к, щоб закинути на депо від Райфу.
не соромно таким чином заробляти? Коли підете на нормальну роботу? Можу порадити у трамвайне депо на Дарниці в охорону

Порадьте краще йому нарешті якогось брокера знайти і на форексі погратися, ніж всякою хрінью займатися
Sidus
 
Повідомлень: 926
З нами з: 17.09.14
Подякував: 58 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:38

  Sidus написав:
  Investor_K написав:
  Hotab написав:Михайлу-клієнту подяка за інфо щодо пільгового курсу Райфа і нагадування сьогодні.
Десь я щось повідключав подалі від спаму, і мені розсилки ці не приходять,
На 50к купив по підьговому, але полінувався здати білих 93-го на 200 к, щоб закинути на депо від Райфу.
не соромно таким чином заробляти? Коли підете на нормальну роботу? Можу порадити у трамвайне депо на Дарниці в охорону

Порадьте краще йому нарешті якогось брокера знайти і на форексі погратися, ніж всякою хрінью займатися

а це хіба не одне й теж? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:43

Investor_K

не соромно


Я червонію завжди. Якщо в касі молодиця 30 з 3+. (Не дітей)
Hotab
 
Повідомлень: 13902
З нами з: 15.02.09
Подякував: 371 раз.
Подякували: 2302 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:13

  Shaman написав:
  Visky написав:Ну що, в НБУ "дрова" для інтервенцій закінчуються? Не кожного ж дня по 2 млрд $ надходить.

але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 27.04.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:29

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Ну що, в НБУ "дрова" для інтервенцій закінчуються? Не кожного ж дня по 2 млрд $ надходить.

але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку

оскільки у НБУ достатні ЗВР, то час надходження того чи іншого траншу не впливає на курс.

рекорд встановили - інтервенції НБУ цього тижня склали 1,6 ярди дол. минулого тижня - 1,4 ярди дол. багато. гадаю за грудень загальний обсяг інтервенцій перевищить 5 ярдів дол. але навіть такий шалений попит не став підставою для НБУ сильно рухати курс. що зайвий раз підкреслює - контрольований курс таки контрольований.

найбільший попит на валюту був в п'ятницю 20 грудня та в понеділок 23 грудня - 840 та 700 млн дол відповідно. при середньому за грудень - 330 млн дол на день.

чисте гадання, але думаю до кінця року НБУ втримає курс до 42. можна робити ставки 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7703
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:35

  Shaman написав:
  Visky написав:
  Shaman написав:так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякі :D

й не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.

критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.

наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу 8)
Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.

по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати.
Я не акцентував, що "власних", але і тут вони збігаються, бо керівники є беніфіціарами прибутків країни, або служать цим беніфіціарам, а також під інтереси і думку виборників. "Альтруїзм" лише показний. Допомагають Україні "зі скрежетом" рівно на стільки, щоб вона не програла і максимально, в т.ч. довго, виснажувала рашку, не більше. Навіть додати допомоги для досягнення Україною паритету з рашкою і зупиненнм її наступу жлоб'яться. Це в їхніх ітересах і інтересах (думці) більшості виборників
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 27.04.10
Подякував: 112 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

До 18.01 вангую, що попре догори на готівці
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10112
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11751117521175311754>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K, osafly, Игорь Алексеевич і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3510, 3511, 3512
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35110 37292920
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 21:52
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2068 13358962
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 18:26
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23263940
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.