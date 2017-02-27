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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:13
Visky написав:
Ну що, в НБУ "дрова" для інтервенцій закінчуються? Не кожного ж дня по 2 млрд $ надходить.
але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:22
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Ви пане, певно, віруючий ідеаліст, якщо не шуткуєте. Я все ж вважаю, що переважна частина керівництва західних країн циніки і от як раз вони брешуть (а інакше й не стали б керівниками тай взагалі політиками), відмазуються "критеріями", а Україну весь час використовують в своїх інтересах. Деякі навіть пролітаючих над ними ракет і дронів "не помічають"
так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякі
й не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.
критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.
наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу
Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.
по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати.
відмова від дешевого російського газу дійсно коштувала економіці Європи дуже дорого, але вони це теж зробили. й таке інше.
якщо на прикладі в житті, якщо якийсь наркоман запропонує купити дешево золоті прикраси, які він п'ять хвилин тому з когось зірвав - хтось купить, хтось відмовиться, хтось зателефонує в поліцію.
розвинені країни вже навчилися існувати в світі win-win. але цей світ можливий, якщо живеш за принципами. а недорозвинені країни, які досі намагаються жити за правом сильного - в кращому випадку грають в гру з нульовою сумою, а так зазвичай всі програють.
поточна війна Раша-Україна - Раша втратила набагато більше, ніж здобула, ми звісно теж втратили. в чому економічний сенс? його немає. але є диктатура та божевільні ідеї царя...
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:28
Victor8 написав:
Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?
Что-то знают (с)
Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал.
Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:35
Investor_K написав: Hotab написав:
Михайлу-клієнту подяка за інфо щодо пільгового курсу Райфа і нагадування сьогодні.
Десь я щось повідключав подалі від спаму, і мені розсилки ці не приходять,
На 50к купив по підьговому, але полінувався здати білих 93-го на 200 к, щоб закинути на депо від Райфу.
не соромно таким чином заробляти? Коли підете на нормальну роботу? Можу порадити у трамвайне депо на Дарниці в охорону
Порадьте краще йому нарешті якогось брокера знайти і на форексі погратися, ніж всякою хрінью займатися
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:38
Sidus написав: Investor_K написав: Hotab написав:
Михайлу-клієнту подяка за інфо щодо пільгового курсу Райфа і нагадування сьогодні.
Десь я щось повідключав подалі від спаму, і мені розсилки ці не приходять,
На 50к купив по підьговому, але полінувався здати білих 93-го на 200 к, щоб закинути на депо від Райфу.
не соромно таким чином заробляти? Коли підете на нормальну роботу? Можу порадити у трамвайне депо на Дарниці в охорону
Порадьте краще йому нарешті якогось брокера знайти і на форексі погратися
, ніж всякою хрінью займатися
а це хіба не одне й теж?
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 20:43
Investor_K
не соромно
Я червонію завжди. Якщо в касі молодиця 30 з 3+. (Не дітей)
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:13
Shaman написав: Visky написав:
Ну що, в НБУ "дрова" для інтервенцій закінчуються? Не кожного ж дня по 2 млрд $ надходить.
але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:29
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Ну що, в НБУ "дрова" для інтервенцій закінчуються? Не кожного ж дня по 2 млрд $ надходить.
але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку
оскільки у НБУ достатні ЗВР, то час надходження того чи іншого траншу не впливає на курс.
рекорд встановили - інтервенції НБУ цього тижня склали 1,6
ярди дол. минулого тижня - 1,4
ярди дол. багато. гадаю за грудень загальний обсяг інтервенцій перевищить 5
ярдів дол. але навіть такий шалений попит не став підставою для НБУ сильно рухати курс. що зайвий раз підкреслює - контрольований курс таки контрольований.
найбільший попит на валюту був в п'ятницю 20 грудня та в понеділок 23 грудня - 840
та 700
млн дол відповідно. при середньому за грудень - 330
млн дол на день.
чисте гадання, але думаю до кінця року НБУ втримає курс до 42. можна робити ставки
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:35
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
так, трошки є - вірю в краще. й в людей. до тих пір, як вони не доведуть, що вони невиліковні - на форумі є деякі
й не вірю в конспірологію. не треба шукати складні причини, коли є більш прості та логічні. війна почалась, тому що хтось допустив створення в країни диктатури, а в диктатора потік дах - вирішив війти в історію. а ми воюємо, бо хочем існувати як держава, а не тому, що Європі це вигідно.
критеріями не відмазуються, а ми дійсно не відповідаємо. постійно на форумі жаляться на корупцію й відсутність справедливих судов - які ще ознаки потрібні? а розмір тіньової економіки? розмір доходів без сплати податків? тому ще працювати та працювати.
наведіть любий приклад конспірології - й я вам надам більш просте пояснення. а загальні фрази - це ні про що. й взагалі, якщо руські про це кажуть - це вже брехня. вони вже дожилися до того, що якщо сказано по-руські - то це теж брехня. але до цього рівня вони дійшли самостійно, без ніяких планів Далесу
Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.
по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати.
Я не акцентував, що "власних", але і тут вони збігаються, бо керівники є беніфіціарами прибутків країни, або служать цим беніфіціарам, а також під інтереси і думку виборників. "Альтруїзм" лише показний. Допомагають Україні "зі скрежетом" рівно на стільки, щоб вона не програла і максимально, в т.ч. довго, виснажувала рашку, не більше. Навіть додати допомоги для досягнення Україною паритету з рашкою і зупиненнм її наступу жлоб'яться. Це в їхніх ітересах і інтересах (думці) більшості виборників
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:46
До 18.01 вангую, що попре догори на готівці
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