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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11751117521175311754
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:49

  Shaman написав:
  Visky написав:
  Shaman написав:але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку

оскільки у НБУ достатні ЗВР, то час надходження того чи іншого траншу не впливає на курс.
Е, ні! Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції
Visky
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