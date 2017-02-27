Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:21

Visky написав: Shaman написав: Visky написав: Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються. Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.

по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати. по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати. Я не акцентував, що "власних", але і тут вони збігаються, бо керівники є беніфіціарами прибутків країни, або служать цим беніфіціарам, а також під інтереси і думку виборників. "Альтруїзм" лише показний. Допомагають Україні "зі скрежетом" рівно на стільки, щоб вона не програла і максимально, в т.ч. довго, виснажувала рашку, не більше. Навіть додати допомоги для досягнення Україною паритету з рашкою і зупиненнм її наступу жлоб'яться. Це в їхніх ітересах і інтересах (думці) більшості виборників Я не акцентував, що "власних", але і тут вони збігаються, бо, або служать цим беніфіціарам, а також під інтереси і думку виборників. "Альтруїзм" лише показний. Допомагають Україні "зі скрежетом" рівно на стільки, щоб вона не програла і максимально, в т.ч. довго, виснажувала рашку, не більше. Навіть додати допомоги для досягнення Україною паритету з рашкою і зупиненнм її наступу жлоб'яться. Це в їхніх ітересах і інтересах (думці) більшості виборників

надто голосна фраза - в чому бенефіціар прибутків країни Меркель чи Обама наприклад? там сьогодні один керівник, через п'ять років інший.а хтось рахував, скільки саме потрібно, щоб виграти? ти гадаєш є реально можливість розрахувати, скільки треба, щоб не програла? це все пальцем в небо - немає таких розрахунків.а в тебе є інфо, скільки є в наявності? немає. а скільки виробляють? теж немає. Раша використовувала запаси, які срср створював для війни з усім західним блоком. ти не гадав, що в Європі може взагалі немає стільки зброї. в що я можу повірити, так це те, що хтось з військових й політиків вважає, що не можна давати багато, а краще залишити собі - бо невідомо, що в майбутньому. але це ж зовсім інша річ.так по-дебільному, як Раша, ніхто не воює - коли вона взагалі все ввалила в Україну - й війська, й техніку, й ресурсів реально немає. що й показав наступ на Курськ, й Сирія - король голий. якби не ядерна зброя, Японія вже могла б собі повернути не лише Куріли, а й Сахалін - й Раша нічого б не зробили. Фінляндія вступила в НАТО, а вони війська перекидають з-під Фінляндії в Україну.а ми зараз програємо не лише через зброю, а через нестачу людей. бо зараз Раша чим наступає - піхотою на мотиках й баггі? достатня кількість людей з автоматами та кулеметами це б зупинила. але їх теж немає. а тут так,Європа своїх військових нам давати не хоче (знову дивись про ядерну зброю), хіба що добровольців.а скільки біженців прийняли? сирійців так не приймали, хоча людей там загинуло не менш, та й загалом умови в Сирії гірші, ніж в Україні.й не забувайте про ядерну зброю - Європа реально боїться, що її застосують. та й не лише Європа. й вірогідність невелика, але є. тому ці обмеження на обстріл Росії.допомогу стримують два фактори - реальна наявність зброї в Європі та лякалки ядерною зброєю (й це працює) - ну не хочуть перевіряти західні лідери, наскільки дах потік у фюрера