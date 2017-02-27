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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11751117521175311754
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:49

  Shaman написав:
  Visky написав:
  Shaman написав:але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку

оскільки у НБУ достатні ЗВР, то час надходження того чи іншого траншу не впливає на курс.
Е, ні! Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції
Visky
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:21

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.

по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати.
Я не акцентував, що "власних", але і тут вони збігаються, бо керівники є беніфіціарами прибутків країни, або служать цим беніфіціарам, а також під інтереси і думку виборників. "Альтруїзм" лише показний. Допомагають Україні "зі скрежетом" рівно на стільки, щоб вона не програла і максимально, в т.ч. довго, виснажувала рашку, не більше. Навіть додати допомоги для досягнення Україною паритету з рашкою і зупиненнм її наступу жлоб'яться. Це в їхніх ітересах і інтересах (думці) більшості виборників

надто голосна фраза - в чому бенефіціар прибутків країни Меркель чи Обама наприклад? там сьогодні один керівник, через п'ять років інший.

а хтось рахував, скільки саме потрібно, щоб виграти? ти гадаєш є реально можливість розрахувати, скільки треба, щоб не програла? це все пальцем в небо - немає таких розрахунків.

а в тебе є інфо, скільки є в наявності? немає. а скільки виробляють? теж немає. Раша використовувала запаси, які срср створював для війни з усім західним блоком. ти не гадав, що в Європі може взагалі немає стільки зброї. в що я можу повірити, так це те, що хтось з військових й політиків вважає, що не можна давати багато, а краще залишити собі - бо невідомо, що в майбутньому. але це ж зовсім інша річ.

так по-дебільному, як Раша, ніхто не воює - коли вона взагалі все ввалила в Україну - й війська, й техніку, й ресурсів реально немає. що й показав наступ на Курськ, й Сирія - король голий. якби не ядерна зброя, Японія вже могла б собі повернути не лише Куріли, а й Сахалін - й Раша нічого б не зробили. Фінляндія вступила в НАТО, а вони війська перекидають з-під Фінляндії в Україну.

а ми зараз програємо не лише через зброю, а через нестачу людей. бо зараз Раша чим наступає - піхотою на мотиках й баггі? достатня кількість людей з автоматами та кулеметами це б зупинила. але їх теж немає. а тут так,Європа своїх військових нам давати не хоче (знову дивись про ядерну зброю), хіба що добровольців.

а скільки біженців прийняли? сирійців так не приймали, хоча людей там загинуло не менш, та й загалом умови в Сирії гірші, ніж в Україні.

й не забувайте про ядерну зброю - Європа реально боїться, що її застосують. та й не лише Європа. й вірогідність невелика, але є. тому ці обмеження на обстріл Росії.

допомогу стримують два фактори - реальна наявність зброї в Європі та лякалки ядерною зброєю (й це працює) - ну не хочуть перевіряти західні лідери, наскільки дах потік у фюрера
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:27

  Visky написав:
  Shaman написав:
  Visky написав:Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку

оскільки у НБУ достатні ЗВР, то час надходження того чи іншого траншу не впливає на курс.
Е, ні! Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції

Є, так. :)

Послідовність дій така. Спочатку нам надали допомогу - бюджет отримав кошти, й закинув гривню в банківську систему. Отримані кошти пішли на міжбанк. й лише після цього НБУ зробив інтервенції, щоб закрити попит. Ось такий порядок подій.

ЗВР скільки? 40 ярдів дол, з них 20 ярдів - за рахунок допомоги за останні роки. Якщо вам подобається, то можна сказати, що спалили нову допомогу - значить є неспалена попередня допомога. коли допомога скидається в одну кучу, то казати спалили нову допомогу чи стару - це лише гра слів. в НБУ ще є резерв 20 ярдів дол
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:37

  Yuri_61 написав:ще й ви тут жартували наді мною, що я переіыряю доларові купюри на дотримання доустимих відхилень геометричних розмірів.
А ось і дарма.
І взагалі паперові долари це багато клопоту (Шщоб жирних плям чи цятячок не було в ульта і інфорчевоному спектрі і багато чого іншого.
А ви що купляєте із стейбкоїнів?

На смак доляри пробуєш?)
Скажи чесно якийдіагноз мав або маєш?)
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:40

"А в остальном, прєкрасная Маркіза - всьо хорошо, да хорошо!

  Sidus написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)

Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал.
Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
Я дуже дико вибачаюсь)) - а продукти(в більшості) до х2 за 5років не доросли?
Чи деякі зробили, навіть, х3?
Як так?© :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 00:46

  Investor_K написав:До 18.01 вангую, що попре догори на готівці

Та пох!

От кінець гарячої фази війни скоро!
ГоРдон же не дасть збрехати))
На кону його репутація! :mrgreen:

30.12.2024 - свято наближається?©
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