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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 гру, 2024 21:49
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
але й гроші з бюджету гадаю вже скінчилися, а без них такого шаленого попиту на валюту не буде
Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку
оскільки у НБУ достатні ЗВР, то час надходження того чи іншого траншу не впливає на курс.
Е, ні! Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:21
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Конспірологія тут ні до чого, сильні країни, тобто їхні уряди, керівництво діють у власних інтересах, просто натурально, вони в багатьому збігаються.
по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати.
Я не акцентував, що "власних", але і тут вони збігаються, бо керівники є беніфіціарами прибутків країни
, або служать цим беніфіціарам, а також під інтереси і думку виборників. "Альтруїзм" лише показний. Допомагають Україні "зі скрежетом" рівно на стільки, щоб вона не програла і максимально, в т.ч. довго, виснажувала рашку, не більше. Навіть додати допомоги для досягнення Україною паритету з рашкою і зупиненнм її наступу жлоб'яться. Це в їхніх ітересах і інтересах (думці) більшості виборників
надто голосна фраза - в чому бенефіціар прибутків країни Меркель чи Обама наприклад? там сьогодні один керівник, через п'ять років інший.
а хтось рахував, скільки саме потрібно, щоб виграти? ти гадаєш є реально можливість розрахувати, скільки треба, щоб не програла? це все пальцем в небо - немає таких розрахунків.
а в тебе є інфо, скільки є в наявності? немає. а скільки виробляють? теж немає. Раша використовувала запаси, які срср створював для війни з усім західним блоком. ти не гадав, що в Європі може взагалі немає стільки зброї. в що я можу повірити, так це те, що хтось з військових й політиків вважає, що не можна давати багато, а краще залишити собі - бо невідомо, що в майбутньому. але це ж зовсім інша річ.
так по-дебільному, як Раша, ніхто не воює - коли вона взагалі все ввалила в Україну - й війська, й техніку, й ресурсів реально немає. що й показав наступ на Курськ, й Сирія - король голий. якби не ядерна зброя, Японія вже могла б собі повернути не лише Куріли, а й Сахалін - й Раша нічого б не зробили. Фінляндія вступила в НАТО, а вони війська перекидають з-під Фінляндії в Україну.
а ми зараз програємо не лише через зброю, а через нестачу людей. бо зараз Раша чим наступає - піхотою на мотиках й баггі? достатня кількість людей з автоматами та кулеметами це б зупинила. але їх теж немає. а тут так,Європа своїх військових нам давати не хоче (знову дивись про ядерну зброю), хіба що добровольців.
а скільки біженців прийняли? сирійців так не приймали, хоча людей там загинуло не менш, та й загалом умови в Сирії гірші, ніж в Україні.
й не забувайте про ядерну зброю - Європа реально боїться, що її застосують. та й не лише Європа. й вірогідність невелика, але є. тому ці обмеження на обстріл Росії.
допомогу стримують два фактори - реальна наявність зброї в Європі та лякалки ядерною зброєю (й це працює) - ну не хочуть перевіряти західні лідери, наскільки дах потік у фюрера
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:27
Visky написав: Shaman написав: Visky написав:
Сьогоднішні +10 коп (по максимальній просадці НБУ) показують, що "ні". Подивимось, чи буде в пн ще +10 коп, чи НБУ втримає під 42. Адже зараз 41,956 і подарунок 0,5 ярда $ від Світового банку
оскільки у НБУ достатні ЗВР, то час надходження того чи іншого траншу не впливає на курс.
Е, ні! Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції
Є, так.
Послідовність дій така. Спочатку нам надали допомогу - бюджет отримав кошти, й закинув гривню в банківську систему. Отримані кошти пішли на міжбанк. й лише після цього НБУ зробив інтервенції, щоб закрити попит. Ось такий порядок подій.
ЗВР скільки? 40 ярдів дол, з них 20 ярдів - за рахунок допомоги за останні роки. Якщо вам подобається, то можна сказати, що спалили нову допомогу - значить є неспалена попередня допомога. коли допомога скидається в одну кучу, то казати спалили нову допомогу чи стару - це лише гра слів. в НБУ ще є резерв 20 ярдів дол
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Додано: П'ят 27 гру, 2024 22:37
Yuri_61 написав:
ще й ви тут жартували наді мною, що я переіыряю доларові купюри на дотримання доустимих відхилень геометричних розмірів.
А ось і дарма.
І взагалі паперові долари це багато клопоту (Шщоб жирних плям чи цятячок не було в ульта і інфорчевоному спектрі і багато чого іншого.
А ви що купляєте із стейбкоїнів?
На смак доляри пробуєш?)
Скажи чесно якийдіагноз мав або маєш?)
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Додано: Суб 28 гру, 2024 00:40
Sidus написав: Victor8 написав:
Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?
Что-то знают (с)
Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал.
Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
Я дуже дико вибачаюсь)) - а продукти(в більшості) до х2 за 5років не доросли?
Чи деякі зробили, навіть, х3?
Як так?©
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Додано: Суб 28 гру, 2024 00:46
Investor_K написав:
До 18.01 вангую, що попре догори на готівці
Та пох!
От кінець гарячої фази війни скоро!
ГоРдон же не дасть збрехати))
На кону його репутація!
30.12.2024 - свято наближається?©
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Додано: Суб 28 гру, 2024 06:53
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
по-перше, в інтересах власних країн, а не у власних інтересах. по-друге, західний світ базується на деяких принципах. й ЄС якраз яскравий приклад, як інтересами окремих країн поступаються заради загального блага. й ці принципи дуже важливі. й саме через ці принципи нам допомагають - хоча могли не допомагати.
Я не акцентував, що "власних", але і тут вони збігаються, бо керівники є беніфіціарами прибутків країни, або служать цим беніфіціарам
, а також під інтереси і думку виборників. "Альтруїзм" лише показний. Допомагають Україні "зі скрежетом" рівно на стільки, щоб вона не програла і максимально, в т.ч. довго, виснажувала рашку, не більше. Навіть додати допомоги для досягнення Україною паритету з рашкою і зупиненнм її наступу жлоб'яться. Це в їхніх ітересах і інтересах (думці) більшості виборників
надто голосна фраза - в чому бенефіціар прибутків країни Меркель чи Обама наприклад? там сьогодні один керівник, через п'ять років інший.
а хтось рахував, скільки саме потрібно, щоб виграти? ти гадаєш є реально можливість розрахувати, скільки треба, щоб не програла? це все пальцем в небо - немає таких розрахунків.
а в тебе є інфо, скільки є в наявності? немає. а скільки виробляють? теж немає. Раша використовувала запаси, які срср створював для війни з усім західним блоком. ти не гадав, що в Європі може взагалі немає стільки зброї. в що я можу повірити, так це те, що хтось з військових й політиків вважає, що не можна давати багато, а краще залишити собі - бо невідомо, що в майбутньому. але це ж зовсім інша річ.
так по-дебільному, як Раша, ніхто не воює - коли вона взагалі все ввалила в Україну - й війська, й техніку, й ресурсів реально немає. що й показав наступ на Курськ, й Сирія - король голий. якби не ядерна зброя, Японія вже могла б собі повернути не лише Куріли, а й Сахалін - й Раша нічого б не зробили. Фінляндія вступила в НАТО, а вони війська перекидають з-під Фінляндії в Україну.
а ми зараз програємо не лише через зброю, а через нестачу людей. бо зараз Раша чим наступає - піхотою на мотиках й баггі? достатня кількість людей з автоматами та кулеметами це б зупинила. але їх теж немає. а тут так,Європа своїх військових нам давати не хоче (знову дивись про ядерну зброю), хіба що добровольців.
а скільки біженців прийняли? сирійців так не приймали, хоча людей там загинуло не менш, та й загалом умови в Сирії гірші, ніж в Україні.
й не забувайте про ядерну зброю - Європа реально боїться, що її застосують. та й не лише Європа. й вірогідність невелика, але є. тому ці обмеження на обстріл Росії.
допомогу стримують два фактори - реальна наявність зброї в Європі та лякалки ядерною зброєю (й це працює) - ну не хочуть перевіряти західні лідери, наскільки дах потік у фюрера
Неуважно, стереотипно-ідеалістично, повтор пропаганди. Писав "або служать цим беніфіціарам". А Обама таки беніфіціар, в керівництві дем. партії, впливова особа. Кажуть, саме він просунув Харріс кандидаткою в Президенти і те, що така дурість пройшла, підкреслює його надзвичайну впливовість.
Меркель не може пояснити новонабулі статки, підозрюють, що вони з того ж, звідки і її шефа Шрьодера...
Все інше не спростовує, а підкреслює, що діють задля власних інтересів. Переховування і утримування "біженців/ухилянтів" так взагалі проти інтересів України. Повідомлялося, що "біженці"сплатили податків більше ніж отримали допомоги, закрили малооплачувані і непрестижні вакансії. А Ви про нестачу людей писали... Так і не просто людьми, а вишколеними військами могли допомогти, війна б давно закінчилася. Ну і ядерку колись в Україні частково знищили, частково передали рашці з фашисько-імперським керівництвом. Путін-то ставленік Єльцина. А Україну Будапешським меморандумом надурили. Це не "західний альтруїзм", це обман і використання України задля їхніх інтересів
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Додано: Суб 28 гру, 2024 07:09
Shaman написав: Visky написав: Shaman написав:
Е, ні! Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції
Є, так.
Не так!
Послідовність дій така. Спочатку нам надали допомогу - бюджет отримав кошти, й закинув гривню в банківську систему. Отримані кошти пішли на міжбанк. й лише після цього НБУ зробив інтервенції, щоб закрити попит. Ось такий порядок подій.
ЗВР скільки? 40 ярдів дол, з них 20 ярдів - за рахунок допомоги за останні роки. Якщо вам подобається, то можна сказати, що спалили нову допомогу - значить є неспалена попередня допомога. коли допомога скидається в одну кучу, то казати спалили нову допомогу чи стару - це лише гра слів. в НБУ ще є резерв 20 ярдів дол
Так що ж Ви сперечаєтеся? Я про це і писав, що активно спалюється інтервенціями саме нова допомога, сталі ЗВР бережуть, бо перспектива надходжень на рівні 24 р. невизначена з негативним прогнозом, тому до нових подарунків спускали курс і 42 не втримали.
Ще прошу не "тикати", зважте хоч на мої літа, або літа мого аватара.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 11:42
Visky написав:
перспектива надходжень на рівні 24 р. невизначена з негативним прогнозом,
Тобто невизначена? А 18 мрд. від ЄС і 20 від США, які передали світовому банку?
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Додано: Суб 28 гру, 2024 12:21
Visky написав:
Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції
ну і де тут зрада?
кінець року-час розрахуватись по забовязанням, час сплатити податки, тому курс підняли свідомо, ні?
якщо я вам винен певну суму у гривні, то коли курс долара стрибнув за місяць з 41,8 до 42,25 (це 1% профіту)
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