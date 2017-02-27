Упродовж тижня з 23 до 27 грудня Національний банк для підтримки курсу гривні продав на міжбанку $1,625 млрд.
Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2024 року, свідчать дані на сайті НБУ.
Водночас регулятор не купував валюту на ринку минулого тижня.
Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд.
Так, державний та гарантований державою борг України станом на зараз складає: зовнішній борг – 4,77 трлн грн (71,79% від загальної суми), або $114,68 млрд, а внутрішній борг – 1,87 трлн грн (28,21%), або $45,07 млрд.
Власний державний борг України становить 6,37 трлн грн (95,8% від загального боргу), що складає $153,03 млрд.
У структурі внутрішніх та зовнішніх запозичень державний зовнішній борг сягає 4,56 трлн грн (68,59% загальної суми), або $109,57 млрд, тоді як державний внутрішній борг складає 1,81 трлн грн (27,21%), або $43,47 млрд.
Гарантований державою борг становить 279,21 млрд грн (4,2% загальної суми), або $6,71 млрд. Із цієї суми гарантований зовнішній борг дорівнює 212,64 млрд грн (3,20%), або $5,11 млрд, а гарантований внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1%), тобто $1,60 млрд.
Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,37 млрд.