RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11752117531175411755
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:51

  Дюрі-бачі написав:
  Visky написав:перспектива надходжень на рівні 24 р. невизначена з негативним прогнозом,

Тобто невизначена? А 18 мрд. від ЄС і 20 від США, які передали світовому банку?


Упродовж тижня з 23 до 27 грудня Національний банк для підтримки курсу гривні продав на міжбанку $1,625 млрд.

Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2024 року, свідчать дані на сайті НБУ.

Водночас регулятор не купував валюту на ринку минулого тижня.

Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд.

Так, державний та гарантований державою борг України станом на зараз складає: зовнішній борг – 4,77 трлн грн (71,79% від загальної суми), або $114,68 млрд, а внутрішній борг – 1,87 трлн грн (28,21%), або $45,07 млрд.

Власний державний борг України становить 6,37 трлн грн (95,8% від загального боргу), що складає $153,03 млрд.

У структурі внутрішніх та зовнішніх запозичень державний зовнішній борг сягає 4,56 трлн грн (68,59% загальної суми), або $109,57 млрд, тоді як державний внутрішній борг складає 1,81 трлн грн (27,21%), або $43,47 млрд.

Гарантований державою борг становить 279,21 млрд грн (4,2% загальної суми), або $6,71 млрд. Із цієї суми гарантований зовнішній борг дорівнює 212,64 млрд грн (3,20%), або $5,11 млрд, а гарантований внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1%), тобто $1,60 млрд.

Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,37 млрд.
jump
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11752117531175411755
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3510, 3511, 3512
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35110 37295052
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 21:52
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2068 13359458
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 18:26
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23264519
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron