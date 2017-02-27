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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 11752117531175411755 Додано: Суб 28 гру, 2024 13:51 Дюрі-бачі написав: Visky написав: перспектива надходжень на рівні 24 р. невизначена з негативним прогнозом, перспектива надходжень на рівні 24 р. невизначена з негативним прогнозом,

Тобто невизначена? А 18 мрд. від ЄС і 20 від США, які передали світовому банку? Тобто невизначена? А 18 мрд. від ЄС і 20 від США, які передали світовому банку?



Упродовж тижня з 23 до 27 грудня Національний банк для підтримки курсу гривні продав на міжбанку $1,625 млрд.



Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2024 року, свідчать дані на сайті НБУ.



Водночас регулятор не купував валюту на ринку минулого тижня.



Державний та гарантований державою борг України станом на 30 листопада 2024 року становив 6,64 трлн грн, або $159,74 млрд.



Так, державний та гарантований державою борг України станом на зараз складає: зовнішній борг – 4,77 трлн грн (71,79% від загальної суми), або $114,68 млрд, а внутрішній борг – 1,87 трлн грн (28,21%), або $45,07 млрд.



Власний державний борг України становить 6,37 трлн грн (95,8% від загального боргу), що складає $153,03 млрд.



У структурі внутрішніх та зовнішніх запозичень державний зовнішній борг сягає 4,56 трлн грн (68,59% загальної суми), або $109,57 млрд, тоді як державний внутрішній борг складає 1,81 трлн грн (27,21%), або $43,47 млрд.



Гарантований державою борг становить 279,21 млрд грн (4,2% загальної суми), або $6,71 млрд. Із цієї суми гарантований зовнішній борг дорівнює 212,64 млрд грн (3,20%), або $5,11 млрд, а гарантований внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1%), тобто $1,60 млрд.



Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,37 млрд. Це найбільший показник від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2024 року, свідчать дані на сайті НБУ.Водночас регулятор не купував валюту на ринку минулого тижня.Так, державний та гарантований державою борг України станом на зараз складає: зовнішній борг – 4,77 трлн грн (71,79% від загальної суми), або $114,68 млрд, а внутрішній борг – 1,87 трлн грн (28,21%), або $45,07 млрд.Власний державний борг України становить 6,37 трлн грн (95,8% від загального боргу), що складає $153,03 млрд.У структурі внутрішніх та зовнішніх запозичень державний зовнішній борг сягає 4,56 трлн грн (68,59% загальної суми), або $109,57 млрд, тоді як державний внутрішній борг складає 1,81 трлн грн (27,21%), або $43,47 млрд.Гарантований державою борг становить 279,21 млрд грн (4,2% загальної суми), або $6,71 млрд. Із цієї суми гарантований зовнішній борг дорівнює 212,64 млрд грн (3,20%), або $5,11 млрд, а гарантований внутрішній борг – 66,57 млрд грн (1%), тобто $1,60 млрд.Протягом листопада 2024 року загальний обсяг державного та гарантованого державою боргу зріс у гривневому еквіваленті на 231,12 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,37 млрд. jump Повідомлень: 4450 З нами з: 18.08.09 Подякував: 102 раз. Подякували: 1310 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 гру, 2024 15:19 Visky написав: Неуважно, стереотипно-ідеалістично, повтор пропаганди. Писав "або служать цим беніфіціарам". А Обама таки беніфіціар, в керівництві дем. партії, впливова особа. Кажуть, саме він просунув Харріс кандидаткою в Президенти і те, що така дурість пройшла, підкреслює його надзвичайну впливовість.

Меркель не може пояснити новонабулі статки, підозрюють, що вони з того ж, звідки і її шефа Шрьодера...

Все інше не спростовує, а підкреслює, що діють задля власних інтересів. Переховування і утримування "біженців/ухилянтів" так взагалі проти інтересів України. Повідомлялося, що "біженці"сплатили податків більше ніж отримали допомоги, закрили малооплачувані і непрестижні вакансії. А Ви про нестачу людей писали... Так і не просто людьми, а вишколеними військами могли допомогти, війна б давно закінчилася. Ну і ядерку колись в Україні частково знищили, частково передали рашці з фашисько-імперським керівництвом. Путін-то ставленік Єльцина. А Україну Будапешським меморандумом надурили. Це не "західний альтруїзм", це обман і використання України задля їхніх інтересів . Писав "або служать цим беніфіціарам". А Обама таки беніфіціар, в керівництві дем. партії, впливова особа., саме він просунув Харріс кандидаткою в Президенти і те, що така дурість пройшла, підкреслює його надзвичайну впливовість.Меркель не може пояснити новонабулі статки, підозрюють, що вони з того ж, звідки і її шефа Шрьодера...Все інше не спростовує, а підкреслює, що діють задля власних інтересів. Переховування і утримування "біженців/ухилянтів" так взагалі проти інтересів України., що "біженці"сплатили податків більше ніж отримали допомоги, закрили малооплачувані і непрестижні вакансії. А Ви про нестачу людей писали... Так і не просто людьми, а вишколеними військами могли допомогти, війна б давно закінчилася. Ну і ядерку колись в Україні частково знищили, частково передали рашці з фашисько-імперським керівництвом. Путін-то ставленік Єльцина. А Україну Будапешським меморандумом надурили. Це не "західний альтруїзм", це обман і використання України задля їхніх інтересів

от кого на форумі вистачає, так це професійних демагогів - й ви/ти - один з них. ми й так достатньо нафлудили на цій гілці, тому спробую закрити дискусію, яка немає сенсую



що видає демагога - нескромно, але коли він починає в пропаганді звинувачувати мене й робить це замість аргументів - мені не відповідають, а просто відкидають все сказане мною сам оперує "Кажуть", "повідомлялося" - доводити, що Обама не проштовхував Харріс не буду. але головне ви цього теж не знаєте, максимум переповідаєте чиїсь вигадки. багато сплатили податків, особливо в Німеччині, так.



вбивають українців та нищать України руські, Європа та європейці допомагають встояти. якби не вони, всі ю дружно казали "слава путину"...



подобається жити в світі конспірології - будь-ласка, не занурюйте в неї інших, чи хоча б не на валютній гілці. я ж кажу - дуже не вистачає гілки "Конспірологія" от кого на форумі вистачає, так це професійних демагогів - й ви/ти - один з них. ми й так достатньо нафлудили на цій гілці, тому спробую закрити дискусію, яка немає сенсующо видає демагога - нескромно, але коли він починає в пропаганді звинувачувати меней робить це замість аргументів - мені не відповідають, а просто відкидають все сказане мноюсам оперує "Кажуть", "повідомлялося" - доводити, що Обама не проштовхував Харріс не буду. але головне ви цього теж не знаєте, максимум переповідаєте чиїсь вигадки. багато сплатили податків, особливо в Німеччині, так.вбивають українців та нищать України руські, Європа та європейці допомагають встояти. якби не вони, всі ю дружно казали "слава путину"...подобається жити в світі конспірології - будь-ласка, не занурюйте в неї інших, чи хоча б не на валютній гілці. я ж кажу - дуже не вистачає гілки "Конспірологія" Shaman

Повідомлень: 7709 З нами з: 29.09.19 Подякував: 703 раз. Подякували: 1565 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 28 гру, 2024 15:26 Visky написав: Shaman написав: Visky написав: Е, ні! Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції Е, ні! Якраз максимально інтервенять після нових подаруночків. До останніх подарунків випустили курс до 42,05, після чого нову допомогу і "спалили" на інтервенції

Є, так. Не так!



Послідовність дій така. Спочатку нам надали допомогу - бюджет отримав кошти, й закинув гривню в банківську систему. Отримані кошти пішли на міжбанк. й лише після цього НБУ зробив інтервенції, щоб закрити попит. Ось такий порядок подій.



ЗВР скільки? 40 ярдів дол, з них 20 ярдів - за рахунок допомоги за останні роки. Якщо вам подобається, то можна сказати, що спалили нову допомогу - значить є неспалена попередня допомога. коли допомога скидається в одну кучу, то казати спалили нову допомогу чи стару - це лише гра слів. в НБУ ще є резерв 20 ярдів дол Є, так.Не так!Послідовність дій така. Спочатку нам надали допомогу - бюджет отримав кошти, й закинув гривню в банківську систему. Отримані кошти пішли на міжбанк. й лише після цього НБУ зробив інтервенції, щоб закрити попит. Ось такий порядок подій.ЗВР скільки? 40 ярдів дол, з них 20 ярдів - за рахунок допомоги за останні роки. Якщо вам подобається, то можна сказати, що спалили нову допомогу - значить є неспалена попередня допомога. коли допомога скидається в одну кучу, то казати спалили нову допомогу чи стару - це лише гра слів. в НБУ ще є резерв 20 ярдів дол Так що ж Ви сперечаєтеся? Я про це і писав, що активно спалюється інтервенціями саме нова допомога, сталі ЗВР бережуть, бо перспектива надходжень на рівні 24 р. невизначена з негативним прогнозом, тому до нових подарунків спускали курс і 42 не втримали.

Ще прошу не "тикати", зважте хоч на мої літа, або літа мого аватара. Так що ж Ви сперечаєтеся? Я про це і писав, що активно спалюється інтервенціями саме нова допомога, сталі ЗВР бережуть, бо перспектива надходжень на рівні 24 р. невизначена з негативним прогнозом, тому до нових подарунків спускали курс і 42 не втримали.Ще прошу не "тикати", зважте хоч на мої літа, або літа мого аватара.

я показую, як працює механізм. й ще раз показую, що можете гратися словами - "нова", "стара" - це немає сенсу.



висновки - витрати ЗВР не прив'язані до дати надходження траншів. так, самі транші стали першоджерелом руху фінансів, бо через них в бюджеті з'явилися кошти, витрати яких призвела до підвищеного попиту на міжбанку.



на поточний момент немає терміну "втримали, не втримали" - курс саме такий, який визначив НБУ (зрозуміло чому?). як рівень курсу визначає НБУ - оце не знаю, але курс зараз керований.



й давайте аргументи, а не багато слів та емоцій, які звучать красиво, але без фактів. якщо конкретних фактів немає, сперечайтесь з кимось іншим взагалі, в мене не так багато часу



оце ти/ви - це теж використовують, коли немає аргументів. я до цього відношуся простіше, й вам раджу - все одно невідомо кому скільки років. може я старший за вас я показую, як працює механізм. й ще раз показую, що можете гратися словами - "нова", "стара" - це немає сенсу.висновки - витрати ЗВР не прив'язані до дати надходження траншів. так, самі транші стали першоджерелом руху фінансів, бо через них в бюджеті з'явилися кошти, витрати яких призвела до підвищеного попиту на міжбанку.на поточний момент немає терміну "втримали, не втримали" - курс саме такий, який визначив НБУ (зрозуміло чому?). як рівень курсу визначає НБУ - оце не знаю, але курс зараз керований.й давайте аргументи, а не багато слів та емоцій, які звучать красиво, але без фактів. якщо конкретних фактів немає, сперечайтесь з кимось іншим взагалі, в мене не так багато часуоце ти/ви - це теж використовують, коли немає аргументів. я до цього відношуся простіше, й вам раджу - все одно невідомо кому скільки років. може я старший за вас Shaman

Повідомлень: 7709 З нами з: 29.09.19 Подякував: 703 раз. Подякували: 1565 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 11752117531175411755 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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