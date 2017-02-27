RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11753117541175511756
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:37

  Visky написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:я показую, як працює механізм. й ще раз показую, що можете гратися словами - "нова", "стара" - це немає сенсу.

Невеликий сенс є: значна частина нашого ЗВР лежить не грошима на рахунку (8 млрд.), а вкладена в облігації (29 млрд.) і золото (2 млрд). Відповідно, щоб її використати спочатку потрібно їх продати. А от нова допомога завжди заходить грошима на рахунки.
Не тільки це. Визначений баланс і дефіцит дербюджету на 25 р, зокрема і закрита частина витрат. Певно, поточний розмір ЗВР зарезервований для інших цілей, включаючи НЗ і ліміт інтервенцій. А нові незаплановані вливання (подарунки) можна легко спалювати на понадлімітні інтервенції

дуже красиві слова. й беззмістовні. ліміт інтервенцій - це ви десь почули? чи вигадали? зарезервовані ЗВР? для чого? припустити можна дуже багато, а це лише фантазії, гра словами. розважайтесь далі ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7712
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 17:46

  Visky написав:"я показую, як працює механізм" А хто вас просить? Ви не зрозуміли суті первинного поста, а пояснення, бачу, марні.
Мені вас шкода за стереотипний, ярликовий, локшинно-пропагандиський рівень мислення. Конспірологія чумось лише у ваших думках, я вам пояснив, що зговору нема, просто, і це натурально, співпадають інтереси. Тим більше, якщо це відповідає думці і настроям більшості платників податків і виборців. Я розвінчав усі ваші пустопорожні "аргументи", більше повчати вас не маю часу. Якщо його у вас теж мало, то не лізьте в безперспективну суперечку, не коментуйте мої пости, як я не коментую ваші.
Тикання то не до літ, а до вашого безкультур'я і бажання нахамити, бо саме у вас справжніх аргументів нема, потоком слів їх не заміниш.
Заношу вас в ігнор за неконструктивність, неввічливісь і вищевказане

ніхто не просить. але якщо хтось помиляється мені неважко показати, як є. суті не було, тому й пояснення марні.

ви можете на мене навішати багато ярликів, але цим ви лише приховуєте, що словами жонглювати ви можете, але цифрами не оперуєте. у ваших типу "аргументах багато емоцій, й ... все". "розвінчав" - це навів свої контраргументи, але їх немає. ну вважайте, що розвінчали, якщо вам так легше :D

не несить дурниць, й ніхто вам не буде робити зауваження 8) бо я виходжу з ідеї, що на цьому фінансовому форумі треба оперувати цифрами й обгрунтованими припущеннями, а не хтось щось комусь сказав. а шаблонні вирази з минулого зараз не спрацьовують, бо ми перебуваємо в унікальній ситуації - треба розбиратися. а ви не з тих, хто вивчає таблиці з цифрами :roll:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7712
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1565 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 11753117541175511756
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zerocool і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3510, 3511, 3512
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35110 37295517
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 21:52
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2068 13359555
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 18:26
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23264611
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.