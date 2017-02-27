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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Суб 28 гру, 2024 17:37
Visky написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
я показую, як працює механізм. й ще раз показую, що можете гратися словами - "нова", "стара" - це немає сенсу.
Невеликий сенс є: значна частина нашого ЗВР лежить не грошима на рахунку (8 млрд.), а вкладена в облігації (29 млрд.) і золото (2 млрд). Відповідно, щоб її використати спочатку потрібно їх продати. А от нова допомога завжди заходить грошима на рахунки.
Не тільки це. Визначений баланс і дефіцит дербюджету на 25 р, зокрема і закрита частина витрат. Певно, поточний розмір ЗВР зарезервований для інших цілей, включаючи НЗ і ліміт інтервенцій. А нові незаплановані вливання (подарунки) можна легко спалювати на понадлімітні інтервенції
дуже красиві слова. й беззмістовні. ліміт інтервенцій - це ви десь почули? чи вигадали? зарезервовані ЗВР? для чого? припустити можна дуже багато, а це лише фантазії, гра словами. розважайтесь далі
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Додано: Суб 28 гру, 2024 17:46
Visky написав:
"я показую, як працює механізм" А хто вас просить
? Ви не зрозуміли суті первинного поста, а пояснення, бачу, марні.
Мені вас шкода за стереотипний, ярликовий, локшинно-пропагандиський рівень
мислення. Конспірологія чумось лише у ваших думках, я вам пояснив, що зговору нема, просто, і це натурально, співпадають інтереси. Тим більше, якщо це відповідає думці і настроям більшості платників податків і виборців. Я розвінчав усі ваші пустопорожні "аргументи", більше повчати вас не маю часу. Якщо його у вас теж мало, то не лізьте в безперспективну суперечку, не коментуйте мої пости, як я не коментую ваші.
Тикання то не до літ, а до вашого безкультур'я і бажання нахамити, бо саме у вас справжніх аргументів нема, потоком слів їх не заміниш.
Заношу вас в ігнор за неконструктивність, неввічливісь і вищевказане
ніхто не просить. але якщо хтось помиляється мені неважко показати, як є. суті не було, тому й пояснення марні.
ви можете на мене навішати багато ярликів, але цим ви лише приховуєте, що словами жонглювати ви можете, але цифрами не оперуєте. у ваших типу "аргументах багато емоцій, й ... все". "розвінчав" - це навів свої контраргументи, але їх немає. ну вважайте, що розвінчали, якщо вам так легше
не несить дурниць, й ніхто вам не буде робити зауваження
бо я виходжу з ідеї, що на цьому фінансовому форумі треба оперувати цифрами й обгрунтованими припущеннями, а не хтось щось комусь сказав. а шаблонні вирази з минулого зараз не спрацьовують, бо ми перебуваємо в унікальній ситуації - треба розбиратися. а ви не з тих, хто вивчає таблиці з цифрами
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Додано: Суб 28 гру, 2024 19:42
Shaman написав:
бо я виходжу з ідеї, що на цьому фінансовому форумі треба оперувати цифрами й обгрунтованими припущеннями
Найкращий науковий метод: робити передбачення, які можуть встановити правдива гіпотеза чи ні... Наприклад, як моя гіпотеза про "НБУ рухає курс під олігархів" я не зміг підтвердити, тому більше так не вважаю.
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