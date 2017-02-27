Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица). На какой курс доллара США они рассчитывают? Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?
Что-то знают (с)
поки що з ОВДП аби в мінус не вийти і це фінансовий успіх
flysoulfly написав:сорри, "это другое" Я про традиционные утверждения про чуть ли не гарантированную прибыльность прошлых многолетних гривневых инвестиций "от 30+ % годовых" ( да еще и с намеком на будущее ) - доказываемые всегда путем манипулирования с выбором начала отсчета периода
з ОВДП сьогодні картина така -банки продають не дешево: ризик оипинитися в мінусі після 15 місяців десь 80%, купувати облігацію по ціні 1100грн немає сенсу (я купував по 1050 і то вважав, що банк мене дурить, бо подав завку і вніс гроші за пару днів до торгів (ціну за акції озвучили 1045 і це було в четвер, в пятницю подзвонили з банку і сказали, Київський брокер пришле документи в понеділок (по факту у вівторок) і ціна трохи більше, скільки? 1048. У вівторок підписав бумагу на 1050,35 (сказав їм, що так навіть цигани на ринку краще торгуюють), знаю людей з відділення більше 14 років, тому за зайвих 50 дол на став галас підіймати. https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230262
порахуйте на калькуляторі:15% річний у ТАС (чистими 11,55%) у ОВДП по 1100 доходність 17%
prodigy написав: (сказав їм, що так навіть цигани на ринку краще торгуюють), знаю людей з відділення більше 14 років, тому за зайвих 50 дол на став галас підіймати.
Правильно не стали. Судя по описанию, банк не продавал Вам бумаги, а выступил посредником на бирже или аукционе. В такой ситуации ориентировочная цена может меняться в любую сторону. Другое дело, что заявка брокеру, по уму, должна содержать предельную цену. А цыгане на рынке аукционов не проводят.
Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица). На какой курс доллара США они рассчитывают? Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?
Что-то знают (с)
Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал. Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
Зробили, і шо с того? так само ціни виросли і для тримачів долларових матрасів, хіба ні? ми тут порівнюємо інструменти, тому все що я написав справедливо хочь би й ціни виросли в х3, в Україні нема інструментів просто шоб інфляцію обігнати
prodigy написав: (сказав їм, що так навіть цигани на ринку краще торгуюють), знаю людей з відділення більше 14 років, тому за зайвих 50 дол на став галас підіймати.
Правильно не стали. Судя по описанию, банк не продавал Вам бумаги, а выступил посредником на бирже или аукционе. В такой ситуации ориентировочная цена может меняться в любую сторону. Другое дело, что заявка брокеру, по уму, должна содержать предельную цену. А цыгане на рынке аукционов не проводят.
якщо банк купує на біржі-це одне питання, а якщо банк купує собі на "позицію" і потім "продає" кліентам, це інше. 2023 тільки великі ігроки (на декілька мільонів грн) мають можливість купувати на торгах (тобто мати індівідуальний бід) до того, у банку сказали, що брокер "втомився" в четвер і тому переносить підписання умов на понеділок (виглядає якой по-циганські) якщо ви приносити гроші в банк і менеджер каже я втомився і мені харить заповняти папери до депозиту, то ви миттєво забуваєте про існування цього банку і йдете у банк поруч, так?
prodigy написав:якщо банк купує на біржі-це одне питання, а якщо банк купує собі на "позицію" і потім "продає" кліентам, це інше. 2023 тільки великі ігроки (на декілька мільонів грн) мають можливість купувати на торгах (тобто мати індівідуальний бід) до того, у банку сказали, що брокер "втомився" в четвер і тому переносить підписання умов на понеділок (виглядає якой по-циганські)
Если банк продает с позиции, по идее, не нужен брокер. Скорее всего, тут схема такая же, как на МБ. Банк объединяет много мелких заявок в крупный лот, и за этот лот уже торгуется брокер. Устал - наверняка отмазка. Рискну предположить, что брокер понадеялся заключить в понедельник более выгодную сделку, но просчитался.
Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица). На какой курс доллара США они рассчитывают? Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?
Что-то знают (с)
Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал. Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
Там не було питання, яке вимагало відповіді. Там як завжди був просто викид емоцій. Біда лише в тому, що персонаж регулярно плутає гілки, де діляться корисною інформацією, і має все бути по суті , а де флудять, діляться переживаннями, притягують до себе недохваленого в дитинстві батьками , чужу увагу.