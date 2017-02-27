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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11754117551175611757>
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 23:07

  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)

поки що з ОВДП аби в мінус не вийти і це фінансовий успіх
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flysoulfly написав:сорри, "это другое"
Я про традиционные утверждения про чуть ли не гарантированную прибыльность прошлых многолетних гривневых инвестиций "от 30+ % годовых" ( да еще и с намеком на будущее ) - доказываемые всегда путем манипулирования с выбором начала отсчета периода


з ОВДП сьогодні картина така -банки продають не дешево: ризик оипинитися в мінусі після 15 місяців десь 80%, купувати облігацію по ціні 1100грн немає сенсу (я купував по 1050 і то вважав, що банк мене дурить, бо подав завку і вніс гроші за пару днів до торгів (ціну за акції озвучили 1045 і це було в четвер, в пятницю подзвонили з банку і сказали, Київський брокер пришле документи в понеділок (по факту у вівторок) і ціна трохи більше, скільки? 1048.
У вівторок підписав бумагу на 1050,35 (сказав їм, що так навіть цигани на ринку краще торгуюють), знаю людей з відділення більше 14 років, тому за зайвих 50 дол на став галас підіймати.
https://uainvest.com.ua/bond/UA4000230262

порахуйте на калькуляторі:15% річний у ТАС (чистими 11,55%)
у ОВДП по 1100 доходність 17%
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 13:51

  prodigy написав: (сказав їм, що так навіть цигани на ринку краще торгуюють), знаю людей з відділення більше 14 років, тому за зайвих 50 дол на став галас підіймати.

Правильно не стали.
Судя по описанию, банк не продавал Вам бумаги, а выступил посредником на бирже или аукционе. В такой ситуации ориентировочная цена может меняться в любую сторону. Другое дело, что заявка брокеру, по уму, должна содержать предельную цену.
А цыгане на рынке аукционов не проводят.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:02

  Успіх написав:
  Sidus написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)

Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал.
Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
Я дуже дико вибачаюсь)) - а продукти(в більшості) до х2 за 5років не доросли?
Чи деякі зробили, навіть, х3?
Як так?© :mrgreen:

Зробили, і шо с того? так само ціни виросли і для тримачів долларових матрасів, хіба ні? ми тут порівнюємо інструменти, тому все що я написав справедливо хочь би й ціни виросли в х3, в Україні нема інструментів просто шоб інфляцію обігнати
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 14:04

  Сибарит написав:
  prodigy написав: (сказав їм, що так навіть цигани на ринку краще торгуюють), знаю людей з відділення більше 14 років, тому за зайвих 50 дол на став галас підіймати.

Правильно не стали.
Судя по описанию, банк не продавал Вам бумаги, а выступил посредником на бирже или аукционе. В такой ситуации ориентировочная цена может меняться в любую сторону. Другое дело, что заявка брокеру, по уму, должна содержать предельную цену.
А цыгане на рынке аукционов не проводят.


якщо банк купує на біржі-це одне питання, а якщо банк купує собі на "позицію" і потім "продає" кліентам, це інше.
2023 тільки великі ігроки (на декілька мільонів грн) мають можливість купувати на торгах (тобто мати індівідуальний бід)
до того, у банку сказали, що брокер "втомився" в четвер і тому переносить підписання умов на понеділок (виглядає якой по-циганські)
якщо ви приносити гроші в банк і менеджер каже я втомився і мені харить заповняти папери до депозиту, то ви миттєво забуваєте про існування цього банку і йдете у банк поруч, так?
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:11

  prodigy написав:якщо банк купує на біржі-це одне питання, а якщо банк купує собі на "позицію" і потім "продає" кліентам, це інше.
2023 тільки великі ігроки (на декілька мільонів грн) мають можливість купувати на торгах (тобто мати індівідуальний бід)
до того, у банку сказали, що брокер "втомився" в четвер і тому переносить підписання умов на понеділок (виглядає якой по-циганські)

Если банк продает с позиции, по идее, не нужен брокер.
Скорее всего, тут схема такая же, как на МБ. Банк объединяет много мелких заявок в крупный лот, и за этот лот уже торгуется брокер.
Устал - наверняка отмазка. Рискну предположить, что брокер понадеялся заключить в понедельник более выгодную сделку, но просчитался.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:21

  Успіх написав:
  Sidus написав:
  Victor8 написав:Особенно интересно узнать мнение тех, кто покупает ОВДП на 2-3 года (юр. лица, банки, физ. лица).
На какой курс доллара США они рассчитывают?
Планируют ли они получить прибыль (или просто сохранить и "получить свои" обратно), после продажи ОВДП?

Что-то знают (с)

Ну а куда деваться юрлицам с гривней? Валюту ж за кеш не купишь, а для физиков - неплохой инструмент диверсификации, который пока что работает (за 3 года войны те, кто держали ОВГЗ в большем плюсе, чем те, кто долларовый матрас держал.
Выводы такие: все равно есть смысль, как минимум деверсифицировать, так как проценты позволяют удвоить грн каждые 5 лет, что перекрывает пока что девальвацию с лихвой
Я дуже дико вибачаюсь)) - а продукти(в більшості) до х2 за 5років не доросли?
Чи деякі зробили, навіть, х3?
Як так?© :mrgreen:

Не знаю надо извиняться, надо просто не писать глупости.

Вот чем вам поможет долларовая кубышка против подорожания продуктов? Они очевидным образом дорожают быстрее, чем доллар
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 15:28

juristkostya
надо просто не писать глупости.


Там не було питання, яке вимагало відповіді. Там як завжди був просто викид емоцій. Біда лише в тому, що персонаж регулярно плутає гілки, де діляться корисною інформацією, і має все бути по суті , а де флудять, діляться переживаннями, притягують до себе недохваленого в дитинстві батьками , чужу увагу.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:08

Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В кожного свої питання. В мене коли в період з 01.01 по 20.02 курс буде максимальним, щоб податки заплатити...

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?

Думаєте хтось знає? Мені у валюті спокійніше, хоча вона поки програє гривні, але ніколи не знаєш коли настане час Ч.
Дюрі-бачі
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