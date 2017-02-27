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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:26
Дюрі-бачі написав:
В кожного свої питання. В мене коли в період з 01.01 по 20.02 курс буде максимальним, щоб податки заплатити...
ihorsic написав:
Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?
Думаєте хтось знає? Мені у валюті спокійніше, хоча вона поки програє гривні, але ніколи не знаєш коли настане час Ч.
Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.
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sens
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:29
sens написав:
Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.
Це Ви так звикли в період спокою. Щоб продати ОВДП треба, щоб хтось його купив. Як тільки настане час Ч, то всі будуть продавати і ніхто не буде купувати...
Можливо вже забули, але за день-два до підняття курсу в липні 2022 з 29 до 36.6 в багатьох банках почали збоїти платежі у валюті і зняття валюти в бакоматах в Європі.
Про перші дні війни взагалі мовчу...
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Дюрі-бачі
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