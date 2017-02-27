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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11754117551175611757
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:26

  Дюрі-бачі написав:В кожного свої питання. В мене коли в період з 01.01 по 20.02 курс буде максимальним, щоб податки заплатити...

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?

Думаєте хтось знає? Мені у валюті спокійніше, хоча вона поки програє гривні, але ніколи не знаєш коли настане час Ч.

Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.
sens
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.

Це Ви так звикли в період спокою. Щоб продати ОВДП треба, щоб хтось його купив. Як тільки настане час Ч, то всі будуть продавати і ніхто не буде купувати...
Можливо вже забули, але за день-два до підняття курсу в липні 2022 з 29 до 36.6 в багатьох банках почали збоїти платежі у валюті і зняття валюти в бакоматах в Європі.
Про перші дні війни взагалі мовчу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:38

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?


а що буде через півроку?

вибір дії залежить від:
-сума для покупки ОВДП чи валюти( яку частку в накопичуваннях складає)
-бажання заробити, чи допомогти країні

якщо вас цікавить заробіток, то ризикуйте з ОВДП (але на сьогодні я не бачу окрім валютних) шанс гарантовано заробити, тому мабуть валюта в матраці буде надійніше
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:38

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?

поки що НБУ девальвує гривню так, щоб гривневі інструменти були трохи вигіднішими. вірогідність, що наступні півроку буде така ж політика доволі висока, та й ресурсів вистачає.

але якщо нам перестануть давати допомогу з різних причин два-три місяці, то ситуація різко зміниться.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:29

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.

Це Ви так звикли в період спокою. Щоб продати ОВДП треба, щоб хтось його купив. Як тільки настане час Ч, то всі будуть продавати і ніхто не буде купувати...
Можливо вже забули, але за день-два до підняття курсу в липні 2022 з 29 до 36.6 в багатьох банках почали збоїти платежі у валюті і зняття валюти в бакоматах в Європі.
Про перші дні війни взагалі мовчу...

Окрім очікування,які фактори впливають на вибір
sens
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:36

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?

і те, і друге, диверсифікація, хоча ОВДП на мою думку ліпше
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я беру долларовые ОВДП на все "несиние" доллары с конвертов.
NDV
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