RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11754117551175611757
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:26

  Дюрі-бачі написав:В кожного свої питання. В мене коли в період з 01.01 по 20.02 курс буде максимальним, щоб податки заплатити...

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?

Думаєте хтось знає? Мені у валюті спокійніше, хоча вона поки програє гривні, але ніколи не знаєш коли настане час Ч.

Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18004
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  sens написав:Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.

Це Ви так звикли в період спокою. Щоб продати ОВДП треба, щоб хтось його купив. Як тільки настане час Ч, то всі будуть продавати і ніхто не буде купувати...
Можливо вже забули, але за день-два до підняття курсу в липні 2022 з 29 до 36.6 в багатьох банках почали збоїти платежі у валюті і зняття валюти в бакоматах в Європі.
Про перші дні війни взагалі мовчу...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4497
З нами з: 29.07.22
Подякував: 762 раз.
Подякували: 552 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:38

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?


а що буде через півроку?

вибір дії залежить від:
-сума для покупки ОВДП чи валюти( яку частку в накопичуваннях складає)
-бажання заробити, чи допомогти країні

якщо вас цікавить заробіток, то ризикуйте з ОВДП (але на сьогодні я не бачу окрім валютних) шанс гарантовано заробити, тому мабуть валюта в матраці буде надійніше
prodigy
 
Повідомлень: 11523
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3270 раз.
Подякували: 3313 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 19:38

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?

поки що НБУ девальвує гривню так, щоб гривневі інструменти були трохи вигіднішими. вірогідність, що наступні півроку буде така ж політика доволі висока, та й ресурсів вистачає.

але якщо нам перестануть давати допомогу з різних причин два-три місяці, то ситуація різко зміниться.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7763
З нами з: 29.09.19
Подякував: 703 раз.
Подякували: 1569 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:29

  Дюрі-бачі написав:
  sens написав:Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.

Це Ви так звикли в період спокою. Щоб продати ОВДП треба, щоб хтось його купив. Як тільки настане час Ч, то всі будуть продавати і ніхто не буде купувати...
Можливо вже забули, але за день-два до підняття курсу в липні 2022 з 29 до 36.6 в багатьох банках почали збоїти платежі у валюті і зняття валюти в бакоматах в Європі.
Про перші дні війни взагалі мовчу...

Окрім очікування,які фактори впливають на вибір
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18004
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 946 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 21:36

  ihorsic написав:Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?

і те, і друге, диверсифікація, хоча ОВДП на мою думку ліпше
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37706
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2801 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 22:33

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Я беру долларовые ОВДП на все "несиние" доллары с конвертов.
NDV
Аватар користувача
 
Повідомлень: 220
З нами з: 09.06.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 29 гру, 2024 23:55

  NDV написав:Я беру долларовые ОВДП на все "несиние" доллары с конвертов.
даже не забираете белые?
или забираете и заносите их в банк покупки ОВДП ? - всю эту радость с печатями, надписями, плесенью итд
flysoulfly
 
Повідомлень: 5677
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1803 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 04:09

  Yuri_61 написав:імхо, в 2025 році долярчік камінцем вниз, бо скільки йому зростати, весь 2024 рік пер вгору. Але завжди графік курсу доляра мав вигляд хвиль, тому буде падіння курсу долара у 2025 році

Чому на фінансовому форумі дописують божевільні?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 04:11

  Yuri_61 написав:Упродовж тижня з 23 до 27 грудня Національний банк для підтримки курсу гривні продав на міжбанку $1,625 млрд

а скільки з цих доларів:
1) багатії купили для виведення накраденого в оффшори;
2) скільки з них пересічні купили для поповнення матрасів?
3) скільки з них на закупівлю імпорту
завжди сором`язливо не згадується, f хто ж ті страждущі, що скуповують мільярдами долари за 1 тиждень

Ти не відносишся до перерахованих категорій, тож купи краще пляшку і сядь на неі чекаючи по 37,5)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1578
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 11754117551175611757
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3510, 3511, 3512
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35113 37299740
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 23:41
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2068 13360631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 18:26
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23265257
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.