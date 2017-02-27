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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 29 гру, 2024 19:26
Дюрі-бачі написав:
В кожного свої питання. В мене коли в період з 01.01 по 20.02 курс буде максимальним, щоб податки заплатити...
ihorsic написав:
Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?
Думаєте хтось знає? Мені у валюті спокійніше, хоча вона поки програє гривні, але ніколи не знаєш коли настане час Ч.
Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:29
sens написав:
Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.
Це Ви так звикли в період спокою. Щоб продати ОВДП треба, щоб хтось його купив. Як тільки настане час Ч, то всі будуть продавати і ніхто не буде купувати...
Можливо вже забули, але за день-два до підняття курсу в липні 2022 з 29 до 36.6 в багатьох банках почали збоїти платежі у валюті і зняття валюти в бакоматах в Європі.
Про перші дні війни взагалі мовчу...
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:38
ihorsic написав:
Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?
а що буде через півроку?
вибір дії залежить від:
-сума для покупки ОВДП чи валюти( яку частку в накопичуваннях складає)
-бажання заробити, чи допомогти країні
якщо вас цікавить заробіток, то ризикуйте з ОВДП (але на сьогодні я не бачу окрім валютних) шанс гарантовано заробити, тому мабуть валюта в матраці буде надійніше
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Додано: Нед 29 гру, 2024 19:38
ihorsic написав:
Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?
поки що НБУ девальвує гривню так, щоб гривневі інструменти були трохи вигіднішими. вірогідність, що наступні півроку буде така ж політика доволі висока, та й ресурсів вистачає.
але якщо нам перестануть давати допомогу з різних причин два-три місяці, то ситуація різко зміниться.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:29
Дюрі-бачі написав: sens написав:
Так овдп продати не проблема, розірвати депозит неможливо.
Це Ви так звикли в період спокою. Щоб продати ОВДП треба, щоб хтось його купив. Як тільки настане час Ч, то всі будуть продавати і ніхто не буде купувати...
Можливо вже забули, але за день-два до підняття курсу в липні 2022 з 29 до 36.6 в багатьох банках почали збоїти платежі у валюті і зняття валюти в бакоматах в Європі.
Про перші дні війни взагалі мовчу...
Окрім очікування,які фактори впливають на вибір
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Додано: Нед 29 гру, 2024 21:36
ihorsic написав:
Що краще на короткий період, близько півроку, купити доларів чи гривневе ОВДП?
і те, і друге, диверсифікація, хоча ОВДП на мою думку ліпше
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Додано: Нед 29 гру, 2024 22:33
Я беру долларовые ОВДП на все "несиние" доллары с конвертов.
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Додано: Нед 29 гру, 2024 23:55
NDV написав:
Я беру долларовые ОВДП на все "несиние" доллары с конвертов.
даже не забираете белые?
или забираете и заносите их в банк покупки ОВДП ? - всю эту радость с печатями, надписями, плесенью итд
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Додано: Пон 30 гру, 2024 04:09
Yuri_61 написав:
імхо, в 2025 році долярчік камінцем вниз, бо скільки йому зростати, весь 2024 рік пер вгору. Але завжди графік курсу доляра мав вигляд хвиль, тому буде падіння курсу долара у 2025 році
Чому на фінансовому форумі дописують божевільні?)
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Додано: Пон 30 гру, 2024 04:11
Yuri_61 написав:Упродовж тижня з 23 до 27 грудня Національний банк для підтримки курсу гривні продав на міжбанку $1,625 млрд
а скільки з цих доларів:
1) багатії купили для виведення накраденого в оффшори;
2) скільки з них пересічні купили для поповнення матрасів?
3) скільки з них на закупівлю імпорту
завжди сором`язливо не згадується, f хто ж ті страждущі, що скуповують мільярдами долари за 1 тиждень
Ти не відносишся до перерахованих категорій, тож купи краще пляшку і сядь на неі чекаючи по 37,5)
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