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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2024 06:25
cherchiltank написав: Yuri_61 написав:
імхо, в 2025 році долярчік камінцем вниз, бо скільки йому зростати, весь 2024 рік пер вгору. Але завжди графік курсу доляра мав вигляд хвиль, тому буде падіння курсу долара у 2025 році
Чому на фінансовому форумі дописують божевільні?)
Як це впливає на курс? Минулого року мені довелося купити долар під самий новий рік і через декілька днів продати — проліт 1 гривня з уо. На цей новий рік поїхав до Яремчи
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