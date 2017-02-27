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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11755117561175711758
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 06:25

  cherchiltank написав:
  Yuri_61 написав:імхо, в 2025 році долярчік камінцем вниз, бо скільки йому зростати, весь 2024 рік пер вгору. Але завжди графік курсу доляра мав вигляд хвиль, тому буде падіння курсу долара у 2025 році

Чому на фінансовому форумі дописують божевільні?)

Як це впливає на курс? Минулого року мені довелося купити долар під самий новий рік і через декілька днів продати — проліт 1 гривня з уо. На цей новий рік поїхав до Яремчи
sens
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