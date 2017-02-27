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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11755117561175711758
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jabba написав:sens может стоит больше читать а не клепать десятки тыщ безсмысленных постов? Тогда бы возможно сделали бы наоборот - перед прошлым НГ на дурном всплеске продали бы и откупились через несколько дней с профитом почти в 1 гривну на баксе?


Де ви були рік тому з такою мудрою порадою?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:11

Investor_K Я в том году и перед НГ и перед Рождеством на локальных всплесках так именно и сделал. Если в выходной день ни с того ни с сего за полдня курс вырастает почти на гривну от вчерашнего - сам Б-г велит слиться. Тем более золотой парашют в виде откупа в клубе 50К (да даже и клуб 200 годится, если профит около гривны) никто не отменял, если курс сам собой не вернется назад.
А ваши претензии можете адресовать сборищу флудеров и посторонних лиц, заполонивших своим спамом валютную ветку, вместо присутствовавших тут в старые добрые времена профессионалов.
jabba
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