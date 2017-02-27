Де ви були рік тому з такою мудрою порадою?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2024 10:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:11
Investor_K Я в том году и перед НГ и перед Рождеством на локальных всплесках так именно и сделал. Если в выходной день ни с того ни с сего за полдня курс вырастает почти на гривну от вчерашнего - сам Б-г велит слиться. Тем более золотой парашют в виде откупа в клубе 50К (да даже и клуб 200 годится, если профит около гривны) никто не отменял, если курс сам собой не вернется назад.
А ваши претензии можете адресовать сборищу флудеров и посторонних лиц, заполонивших своим спамом валютную ветку, вместо присутствовавших тут в старые добрые времена профессионалов.
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