Де ви були рік тому з такою мудрою порадою?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2024 10:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:11
Investor_K Я в том году и перед НГ и перед Рождеством на локальных всплесках так именно и сделал. Если в выходной день ни с того ни с сего за полдня курс вырастает почти на гривну от вчерашнего - сам Б-г велит слиться. Тем более золотой парашют в виде откупа в клубе 50К (да даже и клуб 200 годится, если профит около гривны) никто не отменял, если курс сам собой не вернется назад.
А ваши претензии можете адресовать сборищу флудеров и посторонних лиц, заполонивших своим спамом валютную ветку, вместо присутствовавших тут в старые добрые времена профессионалов.
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Усі можуть розповісти, що саме так рік тому вони і робили. Я так точно.
Що про майбутнє скажете?
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:53
jabba
Для початку хоча б визначитись , де все таки писати: в темі про валюту, де він купляє її, а також фізичне золото, ОВДП і відпочиває в горах , чи в темі про пенсії, де йому субсидію (допомога від держави для малозабезпечених, якщо хтось не знає що це) не дали разом з військовою пенсією, а затримали на 2 дні.
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:55
Investor_K Ну если завтра увидите за пол дня рост на гривну - сливайтесь. При условии что Запорожье и Днепр еще не взяли.
Ну а глобаьно - покупать надо было намного раньше, сливаться сейчас просто так с текущих - смысла не вижу.
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:56
Investor_K
«Ніхто не знає майбутнього «(с) хтось з великих
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:00
...
Аліса допомогла Королеві накинути шаль на плечі. А Біла Королева усе бубоніла: "Мухи-капелюхи, мухи-капелюхи...". Виглядала Королева страх як нечупарно. Все на ній – косо, криво, і всюди – з голови до п'ят – шпильки! У волоссі заплуталася щітка. Аліса обережно виплутала щітку і якнайдбайливіше довела Королевину зачіску до ладу.
Королева сказала, що тут (Україна) усе життя іде навпаки. І тут усі пам'ятають як минуле, так і майбутнє. Вона говорила, що убога та пам'ять, що оглядається тільки назад....
Востаннє редагувалось greenozon в Пон 30 гру, 2024 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:00
Hotab Господин находится на столь низком уровне финансовой грамотности, что ему вообще писать не надо в большинстве веток (ну кроме субсидий). Ему надо читать, вникать и максимум - задавать вопросы.
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:02
Re: Валютний ринок в контексті ДС
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