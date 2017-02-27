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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11756117571175811759>
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 10:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jabba написав:sens может стоит больше читать а не клепать десятки тыщ безсмысленных постов? Тогда бы возможно сделали бы наоборот - перед прошлым НГ на дурном всплеске продали бы и откупились через несколько дней с профитом почти в 1 гривну на баксе?


Де ви були рік тому з такою мудрою порадою?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:11

Investor_K Я в том году и перед НГ и перед Рождеством на локальных всплесках так именно и сделал. Если в выходной день ни с того ни с сего за полдня курс вырастает почти на гривну от вчерашнего - сам Б-г велит слиться. Тем более золотой парашют в виде откупа в клубе 50К (да даже и клуб 200 годится, если профит около гривны) никто не отменял, если курс сам собой не вернется назад.
А ваши претензии можете адресовать сборищу флудеров и посторонних лиц, заполонивших своим спамом валютную ветку, вместо присутствовавших тут в старые добрые времена профессионалов.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jabba написав:Investor_K Я в том году и перед НГ и перед Рождеством на локальных всплесках так именно и сделал. Если в выходной день ни с того ни с сего за полдня курс вырастает почти на гривну от вчерашнего - сам Б-г велит слиться. Тем более золотой парашют в виде откупа в клубе 50К (да даже и клуб 200 годится, если профит около гривны) никто не отменял, если курс сам собой не вернется назад.


Усі можуть розповісти, що саме так рік тому вони і робили. Я так точно.
Що про майбутнє скажете?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:53

jabba

sens может стоит больше читать а не клепать десятки тыщ безсмысленных постов?

Для початку хоча б визначитись , де все таки писати: в темі про валюту, де він купляє її, а також фізичне золото, ОВДП і відпочиває в горах , чи в темі про пенсії, де йому субсидію (допомога від держави для малозабезпечених, якщо хтось не знає що це) не дали разом з військовою пенсією, а затримали на 2 дні.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:55

Investor_K Ну если завтра увидите за пол дня рост на гривну - сливайтесь. При условии что Запорожье и Днепр еще не взяли. :mrgreen:
Ну а глобаьно - покупать надо было намного раньше, сливаться сейчас просто так с текущих - смысла не вижу.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:56

Investor_K
Що про майбутнє скажете?


«Ніхто не знає майбутнього «(с) хтось з великих
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 11:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Hotab написав:«Ніхто не знає майбутнього «(с) хтось з великих


«Ніхто не знає майбутнього « квестор
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:00

  Hotab написав:Investor_K
Що про майбутнє скажете?


«Ніхто не знає майбутнього «(с) хтось з великих


...
Аліса допомогла Королеві накинути шаль на плечі. А Біла Королева усе бубоніла: "Мухи-капелюхи, мухи-капелюхи...". Виглядала Королева страх як нечупарно. Все на ній – косо, криво, і всюди – з голови до п'ят – шпильки! У волоссі заплуталася щітка. Аліса обережно виплутала щітку і якнайдбайливіше довела Королевину зачіску до ладу.

Королева сказала, що тут (Україна) усе життя іде навпаки. І тут усі пам'ятають як минуле, так і майбутнє. Вона говорила, що убога та пам'ять, що оглядається тільки назад....
Востаннє редагувалось greenozon в Пон 30 гру, 2024 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:00

Hotab Господин находится на столь низком уровне финансовой грамотности, что ему вообще писать не надо в большинстве веток (ну кроме субсидий). Ему надо читать, вникать и максимум - задавать вопросы.
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:02

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jabba написав:Господин находится на столь низком уровне финансовой грамотности,
В Яремче
Investor_K
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