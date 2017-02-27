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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11756117571175811759
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:04

  Investor_K написав:
  jabba написав:Господин находится на столь низком уровне финансовой грамотности,
В Яремче

Таксисты-пенсионеры и там тоже нужны. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  jabba написав:Таксисты-пенсионеры и там тоже нужны.
Не заздріть. Ідіть краще працювати та заробляти гроші. Пощастить - і ви там відпочинете
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:29

  Investor_K написав:
  jabba написав:sens может стоит больше читать а не клепать десятки тыщ безсмысленных постов? Тогда бы возможно сделали бы наоборот - перед прошлым НГ на дурном всплеске продали бы и откупились через несколько дней с профитом почти в 1 гривну на баксе?


Де ви були рік тому з такою мудрою порадою?


Продавать, КАНЕШНА, перед новым, 2025-ым годом - НЕ ст0ит, НО и покупать - НЕ готов. Подожду недельки 2 и буду определяться (когда у "майоров с баулами" израсходуется выплаченная в конце года бюджетная-2024 года гривня, тринадцатая зарплата (ЕСЛИ ее еще где выплачивают в нынешнее время)), покупать ЛИ и что именно, тем более, что я нацелен НЕ на бакс, укрепляющийся после победы Трампа.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:я нацелен НЕ на бакс, укрепляющийся после победы Трампа.
А на що?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:38

  Миша-клиент написав:
  Investor_K написав:
  jabba написав: может стоит больше читать а не клепать десятки тыщ безсмысленных постов? Тогда бы возможно сделали бы наоборот - перед прошлым НГ на дурном всплеске продали бы и откупились через несколько дней с профитом почти в 1 гривну на баксе?

Де ви були рік тому з такою мудрою порадою?

Продавать, КАНЕШНА, перед новым, 2025-ым годом - НЕ ст0ит, НО и покупать - НЕ готов. Подожду недельки 2 и буду определяться (когда у "майоров с баулами" израсходуется выплаченная в конце года бюджетная-2024 года гривня, тринадцатая зарплата (ЕСЛИ ее еще где выплачивают в нынешнее время)), покупать ЛИ и что именно, тем более, что я нацелен НЕ на бакс, укрепляющийся после победы Трампа.

мне вообще кажется, что после 20января™ :( в Украине будет
прыжок (или начнется безостановочный усиленный, хоть и плавный, рост) курса доллара. Иллюзии "нормализации", "мира" кончатся,
не говоря уже про отжившую "сезонность"курса
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:59

  Investor_K написав:
  jabba написав:Таксисты-пенсионеры и там тоже нужны.
Не заздріть. Ідіть краще працювати та заробляти гроші. Пощастить - і ви там відпочинете

С чего вы взяли что он там отдыхает а не таксует как обычно :mrgreen: ?
jabba
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