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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:35
Миша-клиент написав:
я нацелен НЕ на бакс, укрепляющийся после победы Трампа.
А на що?
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Додано: Пон 30 гру, 2024 12:38
Миша-клиент написав: Investor_K написав: jabba написав:
может стоит больше читать а не клепать десятки тыщ безсмысленных постов? Тогда бы возможно сделали бы наоборот - перед прошлым НГ на дурном всплеске продали бы и откупились через несколько дней с профитом почти в 1 гривну на баксе?
Де ви були рік тому з такою мудрою порадою?
Продавать, КАНЕШНА, перед новым, 2025-ым годом - НЕ ст0ит, НО и покупать - НЕ готов. Подожду недельки 2 и буду определяться (когда у "майоров с баулами" израсходуется выплаченная в конце года бюджетная-2024 года гривня, тринадцатая зарплата (ЕСЛИ ее еще где выплачивают в нынешнее время)), покупать ЛИ и что именно, тем более, что я нацелен НЕ на бакс, укрепляющийся после победы Трампа.
мне вообще кажется, что после 20января™
в Украине будет прыжок
(или начнется безостановочный усиленный
, хоть и плавный, рост
) курса доллара. Иллюзии "нормализации", "мира" кончатся,
не говоря уже про отжившую "сезонность"курса
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 30 гру, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 13:41
У вівторок 24 грудня на міжбанку було встановлено новий історичний максимум до гривні - 42,02 грн на позиції «бід».
Національний банк був змушений знову збільшити обсяг щоденних інтервенцій.
За період від 23 до 27 грудня НБУ продав 1625,9 млн $.
Обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня став найбільшим за весь час повномасштабної війни. Всього ж за чотири тижні грудня НБУ продав більше 4,9 млрд доларів.
PS гарні обороти набирає НБУ
так і за рік можна все спалити
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Додано: Пон 30 гру, 2024 14:15
(мой)Южный-маркер опять навязывается ("купи у нас валюту онлайн") - это к локальному снижению курса в ближайшие дни.
(но это не точно)
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Додано: Пон 30 гру, 2024 14:24
2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію валюти. У когось є інформація, що зараз відбувається в цей момент, скільки покупців/продавців? Нацбанк ще не виходив гасити пожежу?
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