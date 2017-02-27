Що про майбутнє скажете?
«Ніхто не знає майбутнього «(с) хтось з великих
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:56
Investor_K
«Ніхто не знає майбутнього «(с) хтось з великих
Додано: Пон 30 гру, 2024 11:59
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:00
...
Аліса допомогла Королеві накинути шаль на плечі. А Біла Королева усе бубоніла: "Мухи-капелюхи, мухи-капелюхи...". Виглядала Королева страх як нечупарно. Все на ній – косо, криво, і всюди – з голови до п'ят – шпильки! У волоссі заплуталася щітка. Аліса обережно виплутала щітку і якнайдбайливіше довела Королевину зачіску до ладу.
Королева сказала, що тут (Україна) усе життя іде навпаки. І тут усі пам'ятають як минуле, так і майбутнє. Вона говорила, що убога та пам'ять, що оглядається тільки назад....
Востаннє редагувалось greenozon в Пон 30 гру, 2024 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:29
Продавать, КАНЕШНА, перед новым, 2025-ым годом - НЕ ст0ит, НО и покупать - НЕ готов. Подожду недельки 2 и буду определяться (когда у "майоров с баулами" израсходуется выплаченная в конце года бюджетная-2024 года гривня, тринадцатая зарплата (ЕСЛИ ее еще где выплачивают в нынешнее время)), покупать ЛИ и что именно, тем более, что я нацелен НЕ на бакс, укрепляющийся после победы Трампа.
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:35
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Пон 30 гру, 2024 12:38
мне вообще кажется, что после 20января™ в Украине будет
прыжок (или начнется безостановочный усиленный, хоть и плавный, рост) курса доллара. Иллюзии "нормализации", "мира" кончатся,
не говоря уже про отжившую "сезонность"курса
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 30 гру, 2024 14:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 гру, 2024 13:41
У вівторок 24 грудня на міжбанку було встановлено новий історичний максимум до гривні - 42,02 грн на позиції «бід».
Національний банк був змушений знову збільшити обсяг щоденних інтервенцій.
За період від 23 до 27 грудня НБУ продав 1625,9 млн $.
Обсяг інтервенцій НБУ минулого тижня став найбільшим за весь час повномасштабної війни.
Всього ж за чотири тижні грудня НБУ продав більше 4,9 млрд доларів.
PS гарні обороти набирає НБУ
так і за рік можна все спалити
Додано: Пон 30 гру, 2024 14:15
(мой)Южный-маркер опять навязывается ("купи у нас валюту онлайн - пока можем продать тебе дóрого") - это к локальному снижению курса в ближайшие дни.
(но это не точно)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Пон 30 гру, 2024 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 30 гру, 2024 14:24
2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію валюти. У когось є інформація, що зараз відбувається в цей момент, скільки покупців/продавців? Нацбанк ще не виходив гасити пожежу?
Додано: Пон 30 гру, 2024 15:05
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