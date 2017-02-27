RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11756117571175811759
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:18

  flysoulfly написав:
  Striker написав:2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію

що зараз відбувається в цей момент
скоріш за все, відбувається не більш ніж святковий заробіток нбушних інсайдерів спекулянтів-продавців.

"Опытные торговцы" сегодня на межбанке зарабатывают очень хороший профит.
Чтобы было с чем встречать Новый Год!
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1032
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:23

  Striker написав:2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію валюти. У когось є інформація, що зараз відбувається в цей момент, скільки покупців/продавців? Нацбанк ще не виходив гасити пожежу?

Последнее время НБУ присутствует постоянно.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7635
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6399 раз.
Подякували: 21367 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:52

14:30
Пропозиція валюти в 17 разів менша від попиту на неї. Обсяг заявок на купівлю – 8.5 млн. дол.; на продаж – 0,5 млн. дол.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3149
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3655 раз.
Подякували: 5895 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 11756117571175811759
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3510, 3511, 3512
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
35113 37300828
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 гру, 2024 23:41
osafly
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 205, 206, 207
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2068 13360892
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 гру, 2024 18:26
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23265519
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2138)
30.12.2024 16:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.