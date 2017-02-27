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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2024 15:18
flysoulfly написав: Striker написав:
2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію
що зараз відбувається в цей момент
скоріш за все, відбувається не більш ніж святковий заробіток нбушних інсайдерів спекулянтів-продавців.
"Опытные торговцы" сегодня на межбанке зарабатывают очень хороший профит.
Чтобы было с чем встречать Новый Год!
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Додано: Пон 30 гру, 2024 15:23
Striker написав:
2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію валюти. У когось є інформація, що зараз відбувається в цей момент, скільки покупців/продавців? Нацбанк ще не виходив гасити пожежу?
Последнее время НБУ присутствует постоянно.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 16:52
14:30
Пропозиція валюти в 17 разів менша від попиту на неї. Обсяг заявок на купівлю – 8.5 млн. дол.; на продаж – 0,5 млн. дол.
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