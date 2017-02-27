Striker написав:2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію валюти. У когось є інформація, що зараз відбувається в цей момент, скільки покупців/продавців? Нацбанк ще не виходив гасити пожежу?
Striker написав:14:30 Пропозиція валюти в 17 разів менша від попиту на неї. Обсяг заявок на купівлю – 8.5 млн. дол.; на продаж – 0,5 млн. дол.
Відверта маніпуляція і нагнітання ситуації. Всі розуміють, що ВВП зростає вже меншими темпами, під кінець року Уряд надрукував явно більше 100 ярдів гривень, на рості всі продавці валюти і експортери ховаються у домік, все до купи ось і маємо ситуацію коли попит аномально високий, а пропозиція менше звичного об'єму. До другої половини січня все прийде в норму і розсосеться. Уряд отримав суттєву допомогу, має підтверджене фінансування на 25-й рік, ситуація під контролем, просто треба утилізувати і переварити емісію, валюта є, треба розуміти, що нічого катострофічного не відбувається. Відбувається плановий девал навіть менше ніж закладено в бюджеті. Ось рейхсмарка почала літати як птахи під час буревію, девал за рік не на відносно смішні 10%, а понад 20% з перспективами полетіти ще на 20-30-50% або кратно.
Тому тримайте емоції під контролем, все гуд, бажаю усім зустрічати 26-й рік не гірше ніж цей)))
Striker написав:14:30 Пропозиція валюти в 17 разів менша від попиту на неї. Обсяг заявок на купівлю – 8.5 млн. дол.; на продаж – 0,5 млн. дол.
Відверта маніпуляція і нагнітання ситуації. Всі розуміють, що ВВП зростає вже меншими темпами, під кінець року Уряд надрукував явно більше 100 ярдів гривень, на рості всі продавці валюти і експортери ховаються у домік, все до купи ось і маємо ситуацію коли попит аномально високий, а пропозиція менше звичного об'єму. До другої половини січня все прийде в норму і розсосеться. Уряд отримав суттєву допомогу, має підтверджене фінансування на 25-й рік, ситуація під контролем, просто треба утилізувати і переварити емісію, валюта є, треба розуміти, що нічого катострофічного не відбувається. Відбувається плановий девал навіть менше ніж закладено в бюджеті. Ось рейхсмарка почала літати як птахи під час буревію, девал за рік не на відносно смішні 10%, а понад 20% з перспективами полетіти ще на 20-30-50% або кратно.
Тому тримайте емоції під контролем, все гуд, бажаю усім зустрічати 26-й рік не гірше ніж цей)))
На сусідньому форумі 10 серпня 2024 року я зробив наступний прогноз. Тут теж може викладав, але пошук не працює.
Ну а курс на 28 рік можна прогнозувати як різницю облікових ставок. За 4 роки набіжить 32%. По інфляції, якщо в США загонять в 2%, а в нас цільовий показник 5%, але цього року інфляція буде понад 5%. Так що по інфляції буде десь 15% різниці. Якись усереднений показник - то 24% без складного відсотку.
Тобто в курсі 51 на 2028 рік немає нічого страшного та нереального.
і тоді ж уточнив з урахуванням загострення війни в Харківській та Курській областях
Хіба що війна в Курській області та наступ росіян на Харківську область 2024 року додадуть ще по відсотку інфляції на 2024-2025 рік як кожна подія. Тобто ще +4%.
Виходить цифра 53 курсу на 2028 рікм. Інфляційна оцінка вона коректна, бо за 2022 рік було 26.6% інфляції, 5.3% за 2023 та десь 3% за цей. Починали 2022 рік десь на цифрі 28. 28*139% = 38.95, що всього на 2 грн відрізняєтья від поточних реалій. Правда в розрахунку 2022-24 не враховувалася інфляція долара. Ще можа якась криза прилетіти, наприклад фондового ринку США. Там криз не було з 2008 року.
Ну і 18тгрудня зробив перший підрахунок за моделлю:
Ну от пройшло 4 місяці. В США облікова ставка 5% за цей період. В нас 13%. Різниця - 8% За 4 місяці 1/3 року 2.67%. От на 10 серпня мали 40.9926. На сьогодні за моделлю різниці облікових ставок 40.9926*1.0267 = 42.08. На 18.12 курс НБУ 41.82, міжбанку - 41,98. Модель +- працює.
Як бачите, модель досить точно працює. Виходячи з цього на кінець 2025 року можа прогнозувати курс десь 46.5. Нічого страшного в цій цифрі немає. Бо десь до червня інфляція буде досить високою.