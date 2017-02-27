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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11756117571175811759

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:18

  flysoulfly написав:
  Striker написав:2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію

що зараз відбувається в цей момент
скоріш за все, відбувається не більш ніж святковий заробіток нбушних інсайдерів спекулянтів-продавців.

"Опытные торговцы" сегодня на межбанке зарабатывают очень хороший профит.
Чтобы было с чем встречать Новый Год!
Victor8
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 15:23

  Striker написав:2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію валюти. У когось є інформація, що зараз відбувається в цей момент, скільки покупців/продавців? Нацбанк ще не виходив гасити пожежу?

Последнее время НБУ присутствует постоянно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:52

14:30
Пропозиція валюти в 17 разів менша від попиту на неї. Обсяг заявок на купівлю – 8.5 млн. дол.; на продаж – 0,5 млн. дол.
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:06

  Striker написав:14:30
Пропозиція валюти в 17 разів менша від попиту на неї. Обсяг заявок на купівлю – 8.5 млн. дол.; на продаж – 0,5 млн. дол.

Відверта маніпуляція і нагнітання ситуації.
Всі розуміють, що ВВП зростає вже меншими темпами, під кінець року Уряд надрукував явно більше 100 ярдів гривень, на рості всі продавці валюти і експортери ховаються у домік, все до купи ось і маємо ситуацію коли попит аномально високий, а пропозиція менше звичного об'єму. До другої половини січня все прийде в норму і розсосеться.
Уряд отримав суттєву допомогу, має підтверджене фінансування на 25-й рік, ситуація під контролем, просто треба утилізувати і переварити емісію, валюта є, треба розуміти, що нічого катострофічного не відбувається. Відбувається плановий девал навіть менше ніж закладено в бюджеті.
Ось рейхсмарка почала літати як птахи під час буревію, девал за рік не на відносно смішні 10%, а понад 20% з перспективами полетіти ще на 20-30-50% або кратно.

Тому тримайте емоції під контролем, все гуд, бажаю усім зустрічати 26-й рік не гірше ніж цей)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:бажаю усім зустрічати 26-й рік не гірше ніж цей)))

а ви там будучи в своїй машині часу можете навангувати курс?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 18:21

  somilitark написав:
  Striker написав:14:30
Пропозиція валюти в 17 разів менша від попиту на неї. Обсяг заявок на купівлю – 8.5 млн. дол.; на продаж – 0,5 млн. дол.

Відверта маніпуляція і нагнітання ситуації.
Всі розуміють, що ВВП зростає вже меншими темпами, під кінець року Уряд надрукував явно більше 100 ярдів гривень, на рості всі продавці валюти і експортери ховаються у домік, все до купи ось і маємо ситуацію коли попит аномально високий, а пропозиція менше звичного об'єму. До другої половини січня все прийде в норму і розсосеться.
Уряд отримав суттєву допомогу, має підтверджене фінансування на 25-й рік, ситуація під контролем, просто треба утилізувати і переварити емісію, валюта є, треба розуміти, що нічого катострофічного не відбувається. Відбувається плановий девал навіть менше ніж закладено в бюджеті.
Ось рейхсмарка почала літати як птахи під час буревію, девал за рік не на відносно смішні 10%, а понад 20% з перспективами полетіти ще на 20-30-50% або кратно.

Тому тримайте емоції під контролем, все гуд, бажаю усім зустрічати 26-й рік не гірше ніж цей)))

в цілому Ви праві
sens
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

На сусідньому форумі 10 серпня 2024 року я зробив наступний прогноз. Тут теж може викладав, але пошук не працює.
Ну а курс на 28 рік можна прогнозувати як різницю облікових ставок. За 4 роки набіжить 32%. По інфляції, якщо в США загонять в 2%, а в нас цільовий показник 5%, але цього року інфляція буде понад 5%. Так що по інфляції буде десь 15% різниці. Якись усереднений показник - то 24% без складного відсотку.

Тобто в курсі 51 на 2028 рік немає нічого страшного та нереального.

і тоді ж уточнив з урахуванням загострення війни в Харківській та Курській областях
Хіба що війна в Курській області та наступ росіян на Харківську область 2024 року додадуть ще по відсотку інфляції на 2024-2025 рік як кожна подія. Тобто ще +4%.

Виходить цифра 53 курсу на 2028 рікм. Інфляційна оцінка вона коректна, бо за 2022 рік було 26.6% інфляції, 5.3% за 2023 та десь 3% за цей. Починали 2022 рік десь на цифрі 28. 28*139% = 38.95, що всього на 2 грн відрізняєтья від поточних реалій. Правда в розрахунку 2022-24 не враховувалася інфляція долара. Ще можа якась криза прилетіти, наприклад фондового ринку США. Там криз не було з 2008 року.

Ну і 18тгрудня зробив перший підрахунок за моделлю:
Ну от пройшло 4 місяці. В США облікова ставка 5% за цей період. В нас 13%. Різниця - 8% За 4 місяці 1/3 року 2.67%. От на 10 серпня мали 40.9926. На сьогодні за моделлю різниці облікових ставок 40.9926*1.0267 = 42.08. На 18.12 курс НБУ 41.82, міжбанку - 41,98. Модель +- працює.

Як бачите, модель досить точно працює. Виходячи з цього на кінець 2025 року можа прогнозувати курс десь 46.5. Нічого страшного в цій цифрі немає. Бо десь до червня інфляція буде досить високою.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:21

Зображення
переводчик английского по фото

інфляція в неньці росте швидше ніж падає гривня
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 19:42

  greenozon написав:
  somilitark написав:бажаю усім зустрічати 26-й рік не гірше ніж цей)))

а ви там будучи в своїй машині часу можете навангувати курс?

Не уважно читаєте, ось вам відповідь, цитата з мого повідомлення:
Відбувається плановий девал навіть менше ніж закладено в бюджеті.


Більше нічого не треба коментувати? Я маю на увазі стосовно цифр?(((
somilitark
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