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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11758117591176011761>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4 5 5
41,00-41,50
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42,00-42,50
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42,50-43,00
60%
3
43,00-43,50
20%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
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44,50-45,00
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46,50-47,00
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Більше 47,00
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Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 20:57

  Striker написав:somilitark, в чому, в якій валюті, в якому співвідношенні тримаєте збереження?

Можна і в абсолютних цифрах. Співвідношення вже самі порахуємо
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 20:57

  Investor_K написав:
  Миша-клиент написав:я нацелен НЕ на бакс, укрепляющийся после победы Трампа.
А на що?


У брокеров правило: "продавай - что дорого, покупай - что дешево!"
Вот и я его применяю, формируя корзину под свои планы.
Напр., после победы Трампа: евро просел с 1,08 до 1,04, фунт - с 1,29 до 1,255...
За счет проседания - дополнительный бонус в расчете на отскок в будущем.
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 20:59

  flysoulfly написав:
  Striker написав:2 години тому попит був у 4.5 рази більший за пропозицію

що зараз відбувається в цей момент
скоріш за все, відбувається не більш ніж святковий заробіток нбушних інсайдерів спекулянтів-продавців.
схоже на це
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 20:59

  Striker написав:somilitark, в чому, в якій валюті, в якому співвідношенні тримаєте заощадження?

Про ключі нічого запитувати не будете? :lol:
Востаннє редагувалось somilitark в Пон 30 гру, 2024 21:02, всього редагувалось 1 раз.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:00

  Миша-клиент написав:
  Investor_K написав:
  Миша-клиент написав:я нацелен НЕ на бакс, укрепляющийся после победы Трампа.
А на що?


У брокеров правило: "продавай - что дорого, покупай - что дешево!"
Вот и я его применяю, формируя корзину под свои планы.
Напр., после победы Трампа: евро просел с 1,08 до 1,04, фунт - с 1,29 до 1,255...
За счет проседания - дополнительный бонус в расчете на отскок в будущем.

Зрозуміло. Піду і я купляти євро.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:03

  somilitark написав:Про ключі нічого запитувати не будете? :lol:

Ну, ви ж так впевнено розказуєте, а самі скоріше за все сидите в валюті. :wink:

  Investor_K написав:Можна і в абсолютних цифрах. Співвідношення вже самі порахуємо

Треба ж якось порахувати, чи буде дешевше. Фактор Сомілітарка дуже важливий у цьому рівнянні. :)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:11

  Striker написав:
  somilitark написав:Про ключі нічого запитувати не будете? :lol:

Ну, ви ж так впевнено розказуєте, а самі скоріше за все сидите в валюті. :wink:

А доходи в чому?
У мене в гривні.
Світові ціни на все зростають капітально, а ще добавляється не суттєвий девал, мій споживчий кошик за рік добавив не менше 20-30% по різним позиціям, тому я за те, щоб курс не зростав, ті мої крохи-заощадження на погоду не впливають, розраховую на поточні доходи, став намагатись підвищити поточний дохід, але все ризиковано, можуть відправити на ноль, тому все складно, але намагаюсь не втрачати надію, все буде добре, все буде Україна)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:15

  Striker написав:Треба ж якось порахувати, чи буде дешевше. Фактор Сомілітарка дуже важливий у цьому рівнянні. :)

І?

Є висновки?

А якщо буде дешевше після 42.80?

Зараз 42.37, тиждень назад радив брати бажаючим по 42.20, може вам пора більше читати, а не тільки писати?
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:22

  Миша-клиент написав:У брокеров правило: "продавай - что дорого, покупай - что дешево!"

после победы Трампа: евро просел с 1,08 до 1,04
За счет проседания - дополнительный бонус в расчете на отскок в будущем
отскок...

после победы Трампа 1,04 $ за € - это ДОРОГО
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 21:30

  flysoulfly написав:
  Миша-клиент написав:У брокеров правило: "продавай - что дорого, покупай - что дешево!"

после победы Трампа: евро просел с 1,08 до 1,04
За счет проседания - дополнительный бонус в расчете на отскок в будущем
отскок...

после победы Трампа 1,04 $ за € - это ДОРОГО

Буде дешевше?
Investor_K
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