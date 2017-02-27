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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 21:43
somilitark написав:
Зараз 42.37, тиждень назад радив брати бажаючим по 42.20, може вам пора більше читати, а не тільки писати?
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики, не вистачає часу читати всіх експертів в цій темі. Я вже майже 3 роки, з початку війни, дуже рідко читаю цю тему. А про поради, ще до війни єдина правильна тут порада була в тому, щоб диверсифікувати свої заощадження. Знаємо не одну історію, як все вклали в нерухомість і залишилися ні з чим. Особисто я не за порадою прийшов, навчився самостійно оцінювати ризики і обирати те, що мені більше підходить, а не як хтось інший вважає краще. Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 22:12
Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
днями десь було, що "бізнес" жахає свавілля, дурість та непередбачуванність дій держави,влади вже більше за навіть триваючу військову агресію
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