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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 21:43
somilitark написав:
Зараз 42.37, тиждень назад радив брати бажаючим по 42.20, може вам пора більше читати, а не тільки писати?
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики, не вистачає часу читати всіх експертів в цій темі. Я вже майже 3 роки, з початку війни, дуже рідко читаю цю тему. А про поради, ще до війни єдина правильна тут порада була в тому, щоб диверсифікувати свої заощадження. Знаємо не одну історію, як все вклали в нерухомість і залишилися ні з чим. Особисто я не за порадою прийшов, навчився самостійно оцінювати ризики і обирати те, що мені більше підходить, а не як хтось інший вважає краще. Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
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Striker
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Додано: Пон 30 гру, 2024 22:12
Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
днями десь було, що з точки зору очікувань, перспектив - український "бізнес" жахає свавілля, дурість та непередбачуваність дій держави,влади вже більше за навіть триваючу військову агресію
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 30 гру, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 22:21
Striker
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики,
Можете пару слів сказати (якщо знаєте) поточний стан енергетики, чи вдається відновлювали (темп?) , чи лише перекидають/маневрурують потужності. Ну і прогноз по ній, якщо будуть бити далі/не будуть бити.
Звичайно без всілякої таємної інфо, і в межах компетенції.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 22:28
Hotab написав:Striker
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики,
Можете пару слів сказати (якщо знаєте) поточний стан енергетики, чи вдається відновлювали (темп?) , чи лише перекидають/маневрурують потужності. Ну і прогноз по ній, якщо будуть бити далі/не будуть бити.
Звичайно без всілякої таємної інфо, і в межах компетенції.
цікавитесь "середньою температурою по палаті" ? де м.Дніпро, а де м.Київ...
а ще десь Чернівці...
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Додано: Пон 30 гру, 2024 22:36
flysoulfly написав: Hotab написав:Striker
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики,
Можете пару слів сказати (якщо знаєте) поточний стан енергетики, чи вдається відновлювали (темп?) , чи лише перекидають/маневрурують потужності. Ну і прогноз по ній, якщо будуть бити далі/не будуть бити.
Звичайно без всілякої таємної інфо, і в межах компетенції.
цікавитесь "середньою температурою по палаті" ? де м.Дніпро, а де м.Київ...
а ще десь Чернівці...
Я думаю у них корпоративне там щось є. Ну типу як я вертолітник достеменно знаю про катастрофу F-16. Вони ж там теж мабуть спілкуються всі. Через знайомих. Знайомих знайомих))
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:00
Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:39
Hotab написав:
Можете пару слів сказати (якщо знаєте) поточний стан енергетики, чи вдається відновлювали (темп?) , чи лише перекидають/маневрурують потужності. Ну і прогноз по ній, якщо будуть бити далі/не будуть бити.
Звичайно без всілякої таємної інфо, і в межах компетенції.
На правах вечірнього офтопу. Дивні питання задаєте) Як можна швидко відновити те, що будувалося роками, а зруйновано за 5 хвилин? Звичайно, що прогноз невтішний, але ж ми зараз поки сидимо зі світлом, хоч інколи з відключеннями. Більше нічого сказати не можу.
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