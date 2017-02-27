Denik написав:

Ну а курс на 28 рік можна прогнозувати як різницю облікових ставок. За 4 роки набіжить 32%. По інфляції, якщо в США загонять в 2%, а в нас цільовий показник 5%, але цього року інфляція буде понад 5%. Так що по інфляції буде десь 15% різниці. Якись усереднений показник - то 24% без складного відсотку.



Тобто в курсі 51 на 2028 рік немає нічого страшного та нереального.



Хіба що війна в Курській області та наступ росіян на Харківську область 2024 року додадуть ще по відсотку інфляції на 2024-2025 рік як кожна подія. Тобто ще +4%.



Виходить цифра 53 курсу на 2028 рікм. Інфляційна оцінка вона коректна, бо за 2022 рік було 26.6% інфляції, 5.3% за 2023 та десь 3% за цей. Починали 2022 рік десь на цифрі 28. 28*139% = 38.95, що всього на 2 грн відрізняєтья від поточних реалій. Правда в розрахунку 2022-24 не враховувалася інфляція долара. Ще можа якась криза прилетіти, наприклад фондового ринку США. Там криз не було з 2008 року.

Ну от пройшло 4 місяці. В США облікова ставка 5% за цей період. В нас 13%. Різниця - 8% За 4 місяці 1/3 року 2.67%. От на 10 серпня мали 40.9926. На сьогодні за моделлю різниці облікових ставок 40.9926*1.0267 = 42.08. На 18.12 курс НБУ 41.82, міжбанку - 41,98. Модель +- працює.

На сусідньому форумі 10 серпня 2024 року я зробив наступний прогноз. Тут теж може викладав, але пошук не працює.і тоді ж уточнив з урахуванням загострення війни в Харківській та Курській областяхНу і 18тгрудня зробив перший підрахунок за моделлю:Як бачите, модель досить точно працює. Виходячи з цього на кінець 2025 року можа прогнозувати курс десь 46.5. Нічого страшного в цій цифрі немає. Бо десь до червня інфляція буде досить високою.