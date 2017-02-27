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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2024 22:12
Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
днями десь було, що з точки зору очікувань, перспектив - український "бізнес" жахає свавілля, дурість та непередбачуваність дій держави,влади вже більше за навіть триваючу військову агресію
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 30 гру, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 22:21
Striker
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики,
Можете пару слів сказати (якщо знаєте) поточний стан енергетики, чи вдається відновлювали (темп?) , чи лише перекидають/маневрурують потужності. Ну і прогноз по ній, якщо будуть бити далі/не будуть бити.
Звичайно без всілякої таємної інфо, і в межах компетенції.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 22:28
Hotab написав:Striker
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики,
Можете пару слів сказати (якщо знаєте) поточний стан енергетики, чи вдається відновлювали (темп?) , чи лише перекидають/маневрурують потужності. Ну і прогноз по ній, якщо будуть бити далі/не будуть бити.
Звичайно без всілякої таємної інфо, і в межах компетенції.
цікавитесь "середньою температурою по палаті" ? де м.Дніпро, а де м.Київ...
а ще десь Чернівці...
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Додано: Пон 30 гру, 2024 22:36
flysoulfly написав: Hotab написав:Striker
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики,
Можете пару слів сказати (якщо знаєте) поточний стан енергетики, чи вдається відновлювали (темп?) , чи лише перекидають/маневрурують потужності. Ну і прогноз по ній, якщо будуть бити далі/не будуть бити.
Звичайно без всілякої таємної інфо, і в межах компетенції.
цікавитесь "середньою температурою по палаті" ? де м.Дніпро, а де м.Київ...
а ще десь Чернівці...
Я думаю у них корпоративне там щось є. Ну типу як я вертолітник достеменно знаю про катастрофу F-16. Вони ж там теж мабуть спілкуються всі. Через знайомих. Знайомих знайомих))
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:00
Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:39
Hotab написав:
Можете пару слів сказати (якщо знаєте) поточний стан енергетики, чи вдається відновлювали (темп?) , чи лише перекидають/маневрурують потужності. Ну і прогноз по ній, якщо будуть бити далі/не будуть бити.
Звичайно без всілякої таємної інфо, і в межах компетенції.
На правах вечірнього офтопу. Дивні питання задаєте) Як можна швидко відновити те, що будувалося роками, а зруйновано за 5 хвилин? Звичайно, що прогноз невтішний, але ж ми зараз поки сидимо зі світлом, хоч інколи з відключеннями. Більше нічого сказати не можу.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:46
somilitark написав: Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
А что нужно будет сделать через год (соотв., три), чтобы доказать финмону, напр., источник этого 1 млн+ грн при погашении и возврате инвестиции?!!!!
Я - даже НЕ представляю, поэтому "лучше с умным потерять,чем с дураком - найти!"
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Додано: Вів 31 гру, 2024 01:06
Миша-клиент написав: somilitark написав: Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
А что нужно будет сделать через год (соотв., три), чтобы доказать финмону, напр., источник этого 1 млн+ грн при погашении и возврате инвестиции?!!!!
Я - даже НЕ представляю
там продаж квартири
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Додано: Вів 31 гру, 2024 10:21
Denik написав:
На сусідньому форумі 10 серпня 2024 року я зробив наступний прогноз. Тут теж може викладав, але пошук не працює.
Ну а курс на 28 рік можна прогнозувати як різницю облікових ставок. За 4 роки набіжить 32%. По інфляції, якщо в США загонять в 2%, а в нас цільовий показник 5%, але цього року інфляція буде понад 5%. Так що по інфляції буде десь 15% різниці. Якись усереднений показник - то 24% без складного відсотку.
Тобто в курсі 51 на 2028 рік немає нічого страшного та нереального.
і тоді ж уточнив з урахуванням загострення війни в Харківській та Курській областях
Хіба що війна в Курській області та наступ росіян на Харківську область 2024 року додадуть ще по відсотку інфляції на 2024-2025 рік як кожна подія. Тобто ще +4%.
Виходить цифра 53 курсу на 2028 рікм. Інфляційна оцінка вона коректна, бо за 2022 рік було 26.6% інфляції, 5.3% за 2023 та десь 3% за цей. Починали 2022 рік десь на цифрі 28. 28*139% = 38.95, що всього на 2 грн відрізняєтья від поточних реалій. Правда в розрахунку 2022-24 не враховувалася інфляція долара. Ще можа якась криза прилетіти, наприклад фондового ринку США. Там криз не було з 2008 року.
Ну і 18тгрудня зробив перший підрахунок за моделлю:
Ну от пройшло 4 місяці. В США облікова ставка 5% за цей період. В нас 13%. Різниця - 8% За 4 місяці 1/3 року 2.67%. От на 10 серпня мали 40.9926. На сьогодні за моделлю різниці облікових ставок 40.9926*1.0267 = 42.08. На 18.12 курс НБУ 41.82, міжбанку - 41,98. Модель +- працює.
Як бачите, модель досить точно працює. Виходячи з цього на кінець 2025 року можа прогнозувати курс десь 46.5. Нічого страшного в цій цифрі немає. Бо десь до червня інфляція буде досить високою.
тільки за 24 рік реальний заробіток на ОВДП 0, а при ПА 42 на старті і Па46 фініші 2025 це дельта курсу 9.5%, тобто реальний прогнозований дохід буде біля 5.5% при річних ОВДП 15% , але вискочить з кущів Данилишин з роялєм і зіграє що пора валити ставку рефінансування, бо зажирно банкуєм, а сірі та убогі виробники не тягнуть
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Додано: Вів 31 гру, 2024 10:30
Striker написав: somilitark написав:
Зараз 42.37, тиждень назад радив брати бажаючим по 42.20, може вам пора більше читати, а не тільки писати?
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики, не вистачає часу читати всіх експертів в цій темі. Я вже майже 3 роки, з початку війни, дуже рідко читаю цю тему. А про поради, ще до війни єдина правильна тут порада була в тому, щоб диверсифікувати свої заощадження. Знаємо не одну історію, як все вклали в нерухомість і залишилися ні з чим. Особисто я не за порадою прийшов, навчився самостійно оцінювати ризики і обирати те, що мені більше підходить, а не як хтось інший вважає краще. Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
1/3 на рік, 1/3 на три роки, диверсифікація, чи то порада була для інших, але то так думки в голос, нічого не раджу, так собі рефлексую на тему
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