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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2024 10:54
Yuri_61 написав:
І вам не здається дивним, що ви не знаєте своїх предків, далі ніж бабуся матері або батька?
Так хто ми з вами у такому випадку тоді, без роду без племені?
Немножко занимательной математики. Знаю,эта наука на финансовом форуме мало кому известна, но все же. При длине поколения предположим 25 лет то 1000 лет назад(40 поколений) у вас только прямых предков в 40 колене из 10 века должно быть 1.099.511.627.776 (более триллиона) а все население земли в 10 веке было менее 500 миллионов.
Я надеюсь я ответил вам на ваш вопрос - кто вы? Вы человек не владеющий калькулятором, тут на форуме таких большинство.
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jabba
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Додано: Вів 31 гру, 2024 10:59
jabba написав: Yuri_61 написав:
І вам не здається дивним, що ви не знаєте своїх предків, далі ніж бабуся матері або батька?
Так хто ми з вами у такому випадку тоді, без роду без племені?
Немножко занимательной математики. Знаю,эта наука на финансовом форуме мало кому известна, но все же. При длине поколения предположим 25 лет то 1000 лет назад(40 поколений) у вас только прямых предков в 40 колене из 10 века должно быть 1.099.511.627.776 (более триллиона) а все население земли в 10 веке было менее 500 миллионов.
Я надеюсь я ответил вам на ваш вопрос - кто вы? Вы человек не владеющий калькулятором, тут на форуме таких большинство.
мегаліти теж вони збудували? чи мавпи Дарвіна?
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flyman
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Додано: Вів 31 гру, 2024 11:21
flyman написав: jabba написав: Yuri_61 написав:
І вам не здається дивним, що ви не знаєте своїх предків, далі ніж бабуся матері або батька?
Так хто ми з вами у такому випадку тоді, без роду без племені?
Немножко занимательной математики. Знаю,эта наука на финансовом форуме мало кому известна, но все же. При длине поколения предположим 25 лет то 1000 лет назад(40 поколений) у вас только прямых предков в 40 колене из 10 века должно быть 1.099.511.627.776 (более триллиона) а все население земли в 10 веке было менее 500 миллионов.
Я надеюсь я ответил вам на ваш вопрос - кто вы? Вы человек не владеющий калькулятором, тут на форуме таких большинство
мегаліти теж вони збудували? чи мавпи Дарвіна?
нa це рептилоіди посміхнулись
та тихенько надрукували ще сквіртільярд нікомунепотрібного...
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flysoulfly
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Додано: Вів 31 гру, 2024 11:42
flysoulfly написав:
та тихенько надрукували ще сквіртільярд нікомунепотрібного...2 minutes to midnight
23 січня 2024 року стрілки годинника залишили на показнику 2023 року, тобто за 90 секунд від опівночі (23:58:30). Годинник Судного дня другий рік поспіль перебуває на мінімальній відстані від 12 годин
За 90 секунд я встигну почистити мандарин та випити рому з вишневим соком. Тож все не так погано.
З генеральним тільки но розмовляли про те, як отупіли наші почуття: буде обстріл сьогодні вдень, ввечері, чи о 23.59 - пох, настільки вже звикли. Мабуть це не дуже добре, але демонструє, що людина така скотинка, що до всього призвичаїться. Тим більш, в 90-х вже проходили і "вєєрниє отключєнія", і невпевненість у завтрашньому дні.
Тож хочу побажати всім учасникам форуму, щоб козяча срака залишилися у 2024, а у новому році було більше приводів для оптимізму. Здоров'я усім, перебувати у оточенні любимих та хорошіх людей, матеріальних благ та впевненного руху до кращого!
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