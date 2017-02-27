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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 30 гру, 2024 22:12
Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
днями десь було, що з точки зору очікувань, перспектив - український "бізнес" жахає свавілля, дурість та непередбачуваність дій держави,влади вже більше за навіть триваючу військову агресію
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Пон 30 гру, 2024 22:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:00
Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
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Додано: Пон 30 гру, 2024 23:46
somilitark написав: Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
А что нужно будет сделать через год (соотв., три), чтобы доказать финмону, напр., источник этого 1 млн+ грн при погашении и возврате инвестиции?!!!!
Я - даже НЕ представляю, поэтому "лучше с умным потерять,чем с дураком - найти!"
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Додано: Вів 31 гру, 2024 01:06
Миша-клиент написав: somilitark написав: Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
А что нужно будет сделать через год (соотв., три), чтобы доказать финмону, напр., источник этого 1 млн+ грн при погашении и возврате инвестиции?!!!!
Я - даже НЕ представляю
там продаж квартири
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Додано: Вів 31 гру, 2024 10:21
Denik написав:
На сусідньому форумі 10 серпня 2024 року я зробив наступний прогноз. Тут теж може викладав, але пошук не працює.
Ну а курс на 28 рік можна прогнозувати як різницю облікових ставок. За 4 роки набіжить 32%. По інфляції, якщо в США загонять в 2%, а в нас цільовий показник 5%, але цього року інфляція буде понад 5%. Так що по інфляції буде десь 15% різниці. Якись усереднений показник - то 24% без складного відсотку.
Тобто в курсі 51 на 2028 рік немає нічого страшного та нереального.
і тоді ж уточнив з урахуванням загострення війни в Харківській та Курській областях
Хіба що війна в Курській області та наступ росіян на Харківську область 2024 року додадуть ще по відсотку інфляції на 2024-2025 рік як кожна подія. Тобто ще +4%.
Виходить цифра 53 курсу на 2028 рікм. Інфляційна оцінка вона коректна, бо за 2022 рік було 26.6% інфляції, 5.3% за 2023 та десь 3% за цей. Починали 2022 рік десь на цифрі 28. 28*139% = 38.95, що всього на 2 грн відрізняєтья від поточних реалій. Правда в розрахунку 2022-24 не враховувалася інфляція долара. Ще можа якась криза прилетіти, наприклад фондового ринку США. Там криз не було з 2008 року.
Ну і 18тгрудня зробив перший підрахунок за моделлю:
Ну от пройшло 4 місяці. В США облікова ставка 5% за цей період. В нас 13%. Різниця - 8% За 4 місяці 1/3 року 2.67%. От на 10 серпня мали 40.9926. На сьогодні за моделлю різниці облікових ставок 40.9926*1.0267 = 42.08. На 18.12 курс НБУ 41.82, міжбанку - 41,98. Модель +- працює.
Як бачите, модель досить точно працює. Виходячи з цього на кінець 2025 року можа прогнозувати курс десь 46.5. Нічого страшного в цій цифрі немає. Бо десь до червня інфляція буде досить високою.
тільки за 24 рік реальний заробіток на ОВДП 0, а при ПА 42 на старті і Па46 фініші 2025 це дельта курсу 9.5%, тобто реальний прогнозований дохід буде біля 5.5% при річних ОВДП 15% , але вискочить з кущів Данилишин з роялєм і зіграє що пора валити ставку рефінансування, бо зажирно банкуєм, а сірі та убогі виробники не тягнуть
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Додано: Вів 31 гру, 2024 10:30
Striker написав: somilitark написав:
Зараз 42.37, тиждень назад радив брати бажаючим по 42.20, може вам пора більше читати, а не тільки писати?
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики, не вистачає часу читати всіх експертів в цій темі. Я вже майже 3 роки, з початку війни, дуже рідко читаю цю тему. А про поради, ще до війни єдина правильна тут порада була в тому, щоб диверсифікувати свої заощадження. Знаємо не одну історію, як все вклали в нерухомість і залишилися ні з чим. Особисто я не за порадою прийшов, навчився самостійно оцінювати ризики і обирати те, що мені більше підходить, а не як хтось інший вважає краще. Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
1/3 на рік, 1/3 на три роки, диверсифікація, чи то порада була для інших, але то так думки в голос, нічого не раджу, так собі рефлексую на тему
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Додано: Вів 31 гру, 2024 11:21
2 minutes to midnight
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flysoulfly
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Додано: Вів 31 гру, 2024 11:42
flysoulfly написав:
та тихенько надрукували ще сквіртільярд нікомунепотрібного...2 minutes to midnight
23 січня 2024 року стрілки годинника залишили на показнику 2023 року, тобто за 90 секунд від опівночі (23:58:30). Годинник Судного дня другий рік поспіль перебуває на мінімальній відстані від 12 годин
За 90 секунд я встигну почистити мандарин та випити рому з вишневим соком. Тож все не так погано.
З генеральним тільки но розмовляли про те, як отупіли наші почуття: буде обстріл сьогодні вдень, ввечері, чи о 23.59 - пох, настільки вже звикли. Мабуть це не дуже добре, але демонструє, що людина така скотинка, що до всього призвичаїться. Тим більш, в 90-х вже проходили і "вєєрниє отключєнія", і невпевненість у завтрашньому дні.
Тож хочу побажати всім учасникам форуму, щоб козяча срака залишилися у 2024, а у новому році було більше приводів для оптимізму. Здоров'я усім, перебувати у оточенні любимих та хорошіх людей, матеріальних благ та впевненного руху до кращого!
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Додано: Вів 31 гру, 2024 12:52
Андрій Пишний
Рік дійсно був непростим, але головний результат фінансового сектору важливо зафіксувати – створено підґрунтя для подальшого відновлення економіки, без чого неможливо пройти шлях до Перемоги, дістатися фінішу цього, задавалося б, безкінечного «марафону».
Отже, стартові позиції на початку 2025 року дають змогу говорити, що відновлення економіки триватиме й надалі, попри наслідки війни.
Важливим завданням НБУ стане перехід до стійкого зниження інфляції. Цьому сприятимуть і вичерпання ефектів тимчасових чинників. Надходження нового врожаю підтримає пропозицію продовольства. Витрати бізнесу на енергоавтономність зменшаться, адже підприємства вже закупили необхідне обладнання і заклали відповідні витрати в ціни.
Очікується, що інфляція в країнах-партнерах також піде на спад, що зменшить "імпортовану" інфляцію. Монетарна політика НБУ буде важливою частиною цього процесу.
І хоча невизначеність для будь-яких прогнозів залишається значною, її рівень не порівняти з тим, що ми мали на початку повномасштабного вторгнення.
Банки та платежі безперебійно працюють. Енергетики продемонстрували, що можуть раз за разом робити дива та підіймати енергосистему, а бізнес та населення – надзвичайну здатність до адаптації.
Гривня виконує роль повноцінної грошової одиниці, залишаючись мірою вартості, засобом платежів та заощаджень. Ризики надходження міжнародного фінансування відчутно зменшилися.
У своїх прогнозах ми завжди додаємо, що можуть реалізуватися й позитивні сценарії. Водночас можу запевнити, ми будемо готові до будь-якого розвитку подій.
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Додано: Вів 31 гру, 2024 18:41
Striker написав: somilitark написав:
Зараз 42.37, тиждень назад радив брати бажаючим по 42.20, може вам пора більше читати, а не тільки писати?
Вибачте, просто я останнім часом займаюсь відновленням енергетики, не вистачає часу читати всіх експертів в цій темі. Я вже майже 3 роки, з початку війни, дуже рідко читаю цю тему. А про поради, ще до війни єдина правильна тут порада була в тому, щоб диверсифікувати свої заощадження. Знаємо не одну історію, як все вклали в нерухомість і залишилися ні з чим. Особисто я не за порадою прийшов, навчився самостійно оцінювати ризики і обирати те, що мені більше підходить, а не як хтось інший вважає краще. Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
три роки - надто довго. вірогідність значного девалу протягом цього періоду - чимала...
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