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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2024 18:43
somilitark написав: Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках
, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
головний фактор не влада, а розмір іноземної допомоги під час війни. без цієї допомоги, щоб було б з курсом - питання дуже цікаве...
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