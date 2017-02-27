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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11759117601176111762

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 3.8 5 19
41,00-41,50
5%
1
41,50-42,00
11%
2
42,00-42,50
32%
6
42,50-43,00
42%
8
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
1
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 18:43

  somilitark написав:
  Striker написав: Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.

Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...

головний фактор не влада, а розмір іноземної допомоги під час війни. без цієї допомоги, щоб було б з курсом - питання дуже цікаве...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Слава Україні!
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:10

Чи буде у січні діяти Національний кешбек?
Investor_K
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