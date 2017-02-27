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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 31 гру, 2024 18:43
somilitark написав: Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках
, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
головний фактор не влада, а розмір іноземної допомоги під час війни. без цієї допомоги, щоб було б з курсом - питання дуже цікаве...
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Слава Україні!
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Додано: Вів 31 гру, 2024 21:10
Чи буде у січні діяти Національний кешбек?
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Додано: Вів 31 гру, 2024 21:15
Investor_K написав:
Чи буде у січні діяти Національний кешбек?
На покупку валюти???
Ні(((
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Додано: Вів 31 гру, 2024 21:18
Denik написав:Слава Україні!
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Додано: Вів 31 гру, 2024 21:20
Shaman написав: somilitark написав: Striker написав:
Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.
Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках
, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...
головний фактор не влада, а ..
Бажання тримати ситуацію під контролем.
Навіть чивокуні стіною стояли за гривню, я як згадаю що творили з курсом у 14-15 му, то реально жах, дефолтний девал майже з пустого місця, але свідкам святого Петра все божа роса(((
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Додано: Вів 31 гру, 2024 21:27
somilitark написав: Investor_K написав:
Чи буде у січні діяти Національний кешбек?
На покупку валюти???
Ні(((
На покупку товарів від національного виробника
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Додано: Вів 31 гру, 2024 23:51
Shaman написав:
три роки - надто довго. вірогідність значного девалу протягом цього періоду - чимала...
Тому взяв сьогодні до 10.09.25 з дохідністю 14.9%. І то, на 400к, а не як вчора планував, трохи здихався від білого долару по 42.3. Синій пропонували по 42.35, Дніпро.
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