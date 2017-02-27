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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11760117611176211763>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 21
41,00-41,50
5%
1
41,50-42,00
14%
3
42,00-42,50
33%
7
42,50-43,00
38%
8
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
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45,50-46,00
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0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
1
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 18:43

  somilitark написав:
  Striker написав: Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.

Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...

головний фактор не влада, а розмір іноземної допомоги під час війни. без цієї допомоги, щоб було б з курсом - питання дуже цікаве...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 19:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Слава Україні!
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:10

Чи буде у січні діяти Національний кешбек?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:15

  Investor_K написав:Чи буде у січні діяти Національний кешбек?

На покупку валюти???


Ні(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:18

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Denik написав:Слава Україні!
Героям Слава!
Слава нації!
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:20

  Shaman написав:
  somilitark написав:
  Striker написав: Зараз розмірковую над тим, щоб завтра зайти в військові облігації на 1 млн+ грн, лише вагаюсь на який строк - на рік чи на 3 роки.

Якщо ці 20 000+ складають не більше 30% від котлєти, то звичайно на 3 роки, якщо більше то на рік.
Гадаю за рік в мінусах не будете, якщо рахувати в валюті.
Влада не така яка була в 14-15-хх роках, зубами б'ється за гривню, але це війна, з усіма наслідками ...

головний фактор не влада, а ..

Бажання тримати ситуацію під контролем.
Навіть чивокуні стіною стояли за гривню, я як згадаю що творили з курсом у 14-15 му, то реально жах, дефолтний девал майже з пустого місця, але свідкам святого Петра все божа роса(((
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 21:27

  somilitark написав:
  Investor_K написав:Чи буде у січні діяти Національний кешбек?

На покупку валюти???


Ні(((

На покупку товарів від національного виробника
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 31 гру, 2024 23:51

  Shaman написав:три роки - надто довго. вірогідність значного девалу протягом цього періоду - чимала...

Тому взяв сьогодні до 10.09.25 з дохідністю 14.9%. І то, на 400к, а не як вчора планував, трохи здихався від білого долару по 42.3. Синій пропонували по 42.35, Дніпро.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 00:45

Це перемога

Національний банк України встановив на середу, 1 січня 2025 року, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,03 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з попереднім показником.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 03:39

С Новым Годом!
Желаю всем наступления мира, счастья и хотя бы в новогоднюю ночь отвлечься от валюты!
Сибарит
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