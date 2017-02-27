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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11760117611176211763

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 3.7 5 21
41,00-41,50
5%
1
41,50-42,00
14%
3
42,00-42,50
33%
7
42,50-43,00
38%
8
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
5%
1
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 04:01

  Faceless написав:
Denik написав:Слава Україні!
Героям Слава!
Слава нації!

Смерть ворогам!
reef
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 04:45

  Сибарит написав:С Новым Годом!
Желаю всем наступления мира, счастья и хотя бы в новогоднюю ночь отвлечься от валюты!

Це неможливо
Investor_K
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Повідомлень: 10123
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  #<1 ... 11760117611176211763
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