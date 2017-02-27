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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2025 04:01
Faceless написав:
Denik написав:Слава Україні!
Героям Слава!
Слава нації!
Смерть ворогам!
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Додано: Сер 01 січ, 2025 04:45
Сибарит написав:
С Новым Годом!
Желаю всем наступления мира, счастья и хотя бы в новогоднюю ночь отвлечься от валюты!
Це неможливо
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