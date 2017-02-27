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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2025 04:01
Faceless написав:
Denik написав:Слава Україні!
Героям Слава!
Слава нації!
Смерть ворогам!
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Додано: Сер 01 січ, 2025 04:45
Сибарит написав:
С Новым Годом!
Желаю всем наступления мира, счастья и хотя бы в новогоднюю ночь отвлечься от валюты!
Це неможливо
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Investor_K
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Додано: Сер 01 січ, 2025 11:53
З Новим роком колеги!
Вдачі, міцного здоров'я та здійснення мрій!
НБУ в грудні 2024 року продав на МБ 5,284 млрд $
Це максимальний місячний об'єм в історії продажів...
Загалом за 2024 рік НБУ продав на МБ 34.8 млрд $, що на 6.2 млрд більше, ніж в 2023му
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Додано: Сер 01 січ, 2025 12:13
Investor_K написав: Сибарит написав:
С Новым Годом!
Желаю всем наступления мира, счастья и хотя бы в новогоднюю ночь отвлечься от валюты!
Це неможливо
так собі й уявив, як в новорічну ніч, у червоному ковпаку, ви перераховуєте свої запаси -підбиваєте підсумки так би мовити
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Shaman
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Додано: Сер 01 січ, 2025 12:23
Shaman написав:
так собі й уявив, як в новорічну ніч, у червоному ковпаку, ви перераховуєте свої запаси -підбиваєте підсумки так би мовити
От я подав податкову декларацію, сиджу та й думку гадаю: "коли б заплатити податок, щоб курс $ був максимальний".
Звісно я розумію, що можу заплатити з гривневої зарпалатної картки, але вже якось звик платити із рахунку ФОП. Та й на тих 29 тис. грн. багато не зекономиш, але це більше як рибалка...
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Додано: Сер 01 січ, 2025 12:31
Shaman написав:
так собі й уявив, як в новорічну ніч, у червоному ковпаку, ви перераховуєте свої запаси -підбиваєте підсумки так би мовити
Така у мене традиція останні 84 роки
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Investor_K
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Додано: Сер 01 січ, 2025 12:35
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
так собі й уявив, як в новорічну ніч, у червоному ковпаку, ви перераховуєте свої запаси -підбиваєте підсумки так би мовити
От я подав податкову декларацію, сиджу та й думку гадаю: "коли б заплатити податок, щоб курс $ був максимальний".
Звісно я розумію, що можу заплатити з гривневої зарпалатної картки, але вже якось звик платити із рахунку ФОП. Та й на тих 29 тис. грн. багато не зекономиш, але це більше як рибалка...
перша думка - що після таких інтервенцій в грудні, в січні курс долару має трошки припасти. але з іншого боку інтервенції будуть й далі, тому поки бачу загальний тренд - контрольований повільний девал й далі - 10% на рік або 1 гривня на квартал.
тому не переймайтесь. тут коли намагаються спіймати якусь копійку на невеликих сумах - та й на великих теж, то це не безкоштовно - витрачається час, й це набагато дорожче як на мене. а на різниці 20-30 коп багато не зекономите. а чого так рано подали та платите? час же ще є.
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Shaman
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Додано: Сер 01 січ, 2025 12:37
Shaman написав:
а чого так рано подали та платите? час же ще є.
Ну подав, бо зараз є вільний час та і москалі ще не поламали систему, а платити буду трохи пізніше, думаю що десь 15-20 січня, коли має бути максимум курсу. Багато знайомих біжить купувати долар на залишки 13-ої зарплати десь після старого нового року.
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Дюрі-бачі
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