Смерть ворогам!
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2025 04:01
Додано: Сер 01 січ, 2025 11:53
З Новим роком колеги!
Вдачі, міцного здоров'я та здійснення мрій!
НБУ в грудні 2024 року продав на МБ 5,284 млрд $
Це максимальний місячний об'єм в історії продажів...
Загалом за 2024 рік НБУ продав на МБ 34.8 млрд $, що на 6.2 млрд більше, ніж в 2023му
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:13
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
От я подав податкову декларацію, сиджу та й думку гадаю: "коли б заплатити податок, щоб курс $ був максимальний".
Звісно я розумію, що можу заплатити з гривневої зарпалатної картки, але вже якось звик платити із рахунку ФОП. Та й на тих 29 тис. грн. багато не зекономиш, але це більше як рибалка...
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:35
перша думка - що після таких інтервенцій в грудні, в січні курс долару має трошки припасти. але з іншого боку інтервенції будуть й далі, тому поки бачу загальний тренд - контрольований повільний девал й далі - 10% на рік або 1 гривня на квартал.
тому не переймайтесь. тут коли намагаються спіймати якусь копійку на невеликих сумах - та й на великих теж, то це не безкоштовно - витрачається час, й це набагато дорожче як на мене. а на різниці 20-30 коп багато не зекономите. а чого так рано подали та платите? час же ще є.
Додано: Сер 01 січ, 2025 12:37
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ну подав, бо зараз є вільний час та і москалі ще не поламали систему, а платити буду трохи пізніше, думаю що десь 15-20 січня, коли має бути максимум курсу. Багато знайомих біжить купувати долар на залишки 13-ої зарплати десь після старого нового року.
Додано: Сер 01 січ, 2025 18:37
Валютний ринок в контексті ДС
Поздравляю всех с Новым годом и предлагаю форумчанам системно присутствующим на форуме озвучить финансовые результаты года минувшего.
Начну с себя:
Вопреки ожиданиям год оказался не настолько катастрофическим как я думал (тьфу-тьфу-тьфу ибо с астрономически-астрологической точки зрения год ещё продолжается)
Да была (и есть к сожалению) неприятная ситуация с райфом но в целом мои овуары увеличились на 10000 долларов, что, в общем, неплохо как для военного времени.
Результаты могли бы быть ещё лучшими если бы не довольно значительная девальвация гривны - значительная часть моих активов находится в гривневых ОВГЗ. События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места. Но посмотрим, обычно года, следующие за високосными для меня удачны - надеюсь и этот год не станет для меня исключением. Аминь!
Додано: Сер 01 січ, 2025 18:44
asti В мене з весни 2024 все дуже скучно: йде повільне, але стабільне накопичення валютної подушки. Вже два роки нема ніякої "движухи", тільки "змарновані нагоди заробити" що на гривневих ОВДП, що на крипті.
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:34
|