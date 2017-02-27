Додано: Сер 01 січ, 2025 18:37

Поздравляю всех с Новым годом и предлагаю форумчанам системно присутствующим на форуме озвучить финансовые результаты года минувшего.

Начну с себя:

Вопреки ожиданиям год оказался не настолько катастрофическим как я думал (тьфу-тьфу-тьфу ибо с астрономически-астрологической точки зрения год ещё продолжается)

Да была (и есть к сожалению) неприятная ситуация с райфом но в целом мои овуары увеличились на 10000 долларов, что, в общем, неплохо как для военного времени.

Результаты могли бы быть ещё лучшими если бы не довольно значительная девальвация гривны - значительная часть моих активов находится в гривневых ОВГЗ. События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места. Но посмотрим, обычно года, следующие за високосными для меня удачны - надеюсь и этот год не станет для меня исключением. Аминь!