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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11761117621176311764

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.1 5 23
41,00-41,50
4%
1
41,50-42,00
13%
3
42,00-42,50
30%
7
42,50-43,00
39%
9
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
9%
2
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Подушка фізична чи на рахунках?

В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:40

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Подушка фізична чи на рахунках?

В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.

По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?

Валютні ОВДП. Я намагаюсь мінімізувати ризики, занадто сильно...
Дюрі-бачі
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