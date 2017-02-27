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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:37
Investor_K написав:
Подушка фізична чи на рахунках?
В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:40
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Подушка фізична чи на рахунках?
В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.
По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:41
Investor_K написав:
По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?
Валютні ОВДП. Я намагаюсь мінімізувати ризики, занадто сильно...
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Дюрі-бачі
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