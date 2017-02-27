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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 січ, 2025 19:37
Investor_K написав:
Подушка фізична чи на рахунках?
В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:40
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
Подушка фізична чи на рахунках?
В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.
По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?
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Investor_K
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Додано: Сер 01 січ, 2025 19:41
Investor_K написав:
По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?
Валютні ОВДП. Я намагаюсь мінімізувати ризики, занадто сильно...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:30
asti написав:
Поздравляю всех с Новым годом и предлагаю форумчанам системно присутствующим на форуме озвучить финансовые результаты года минувшего.
Начну с себя:
Вопреки ожиданиям год оказался не настолько катастрофическим как я думал (тьфу-тьфу-тьфу ибо с астрономически-астрологической точки зрения год ещё продолжается)
Да была (и есть к сожалению) неприятная ситуация с райфом но в целом мои овуары увеличились на 10000 долларов, что, в общем, неплохо как для военного времени.
Результаты могли бы быть ещё лучшими если бы не довольно значительная
девальвация гривны - значительная часть моих активов находится в гривневых ОВГЗ. События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места. Но посмотрим, обычно года, следующие за високосными для меня удачны - надеюсь и этот год не станет для меня исключением. Аминь!
девальвація 10% - я б не казав, що це значна девальвація.
може має сенс навпаки - потроху легалізовувати доходи?
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:38
Дюрі-бачі написав: Investor_K написав:
По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?
Валютні ОВДП. Я намагаюсь мінімізувати ризики, занадто сильно...
А потім отримаєте мотлохом? Воно того вартує?
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Investor_K
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:53
Дюрі-бачі написав:
В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.
І не страшно ото вдома тримати під матрацом? Чи орендуєте сейф?
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Striker
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:55
Striker написав:
І не страшно ото вдома тримати під матрацом? Чи орендуєте сейф?
А може ще й написати адреси де лежать гроші?
Investor_K написав:
А потім отримаєте мотлохом? Воно того вартує?
Значить доведеться позбуватись мотлоху. Особисто для мене то найменша із проблем...
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Дюрі-бачі
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Додано: Сер 01 січ, 2025 20:58
asti насчет роста в 10к. А долларовая инфляция учитывалась? Если нет то, не превышает ли она эти 10к?
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:05
Дюрі-бачі написав:
А може ще й написати адреси де лежать гроші?
Мені не треба, дякую) Я просто сам поки тримаю в банківському сейфі, вдома зберігати великі суми якось страшнувато.
Дюрі-бачі написав:
Значить доведеться позбуватись мотлоху. Особисто для мене то найменша із проблем...
Зелена тумба нормально їсть 1996 рік і потерті купюри?
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Додано: Сер 01 січ, 2025 21:11
Striker написав:
Зелена тумба нормально їсть 1996 рік і потерті купюри?
В крайньому випадку Європа поруч, а там навіть дуже старі $ 80-х років беруть...
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