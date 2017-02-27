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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2025?

Валютний ринок в контексті ДС 4.1 5 24
41,00-41,50
4%
1
41,50-42,00
13%
3
42,00-42,50
29%
7
42,50-43,00
42%
10
43,00-43,50
4%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
0
0
46,00-46,50
0
0
46,50-47,00
0
0
Більше 47,00
8%
2
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:Подушка фізична чи на рахунках?

В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:40

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:Подушка фізична чи на рахунках?

В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.

По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 19:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Investor_K написав:По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?

Валютні ОВДП. Я намагаюсь мінімізувати ризики, занадто сильно...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:30

  asti написав:Поздравляю всех с Новым годом и предлагаю форумчанам системно присутствующим на форуме озвучить финансовые результаты года минувшего.
Начну с себя:
Вопреки ожиданиям год оказался не настолько катастрофическим как я думал (тьфу-тьфу-тьфу ибо с астрономически-астрологической точки зрения год ещё продолжается)
Да была (и есть к сожалению) неприятная ситуация с райфом но в целом мои овуары увеличились на 10000 долларов, что, в общем, неплохо как для военного времени.
Результаты могли бы быть ещё лучшими если бы не довольно значительная девальвация гривны - значительная часть моих активов находится в гривневых ОВГЗ. События года грядущего пока что не вселяют большого оптимизма - особенно беспокоят очередные ужесточения по части финмониторинга - если так пойдет и дальше придется выводить деньги из банков в более надёжные места. Но посмотрим, обычно года, следующие за високосными для меня удачны - надеюсь и этот год не станет для меня исключением. Аминь!

девальвація 10% - я б не казав, що це значна девальвація.

може має сенс навпаки - потроху легалізовувати доходи? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:38

  Дюрі-бачі написав:
  Investor_K написав:По валюті відсотки як сльози. Чи конвертнетесь в грн?

Валютні ОВДП. Я намагаюсь мінімізувати ризики, занадто сильно...

А потім отримаєте мотлохом? Воно того вартує?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:53

  Дюрі-бачі написав:В листопаді вийшов в фізичну, думаю, що в лютому-березні понесу назад на рахунки.

І не страшно ото вдома тримати під матрацом? Чи орендуєте сейф?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Striker написав:І не страшно ото вдома тримати під матрацом? Чи орендуєте сейф?

А може ще й написати адреси де лежать гроші?

  Investor_K написав:А потім отримаєте мотлохом? Воно того вартує?

Значить доведеться позбуватись мотлоху. Особисто для мене то найменша із проблем...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 20:58

asti насчет роста в 10к. А долларовая инфляция учитывалась? Если нет то, не превышает ли она эти 10к?
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:05

  Дюрі-бачі написав:А може ще й написати адреси де лежать гроші?
Мені не треба, дякую) Я просто сам поки тримаю в банківському сейфі, вдома зберігати великі суми якось страшнувато.

  Дюрі-бачі написав:Значить доведеться позбуватись мотлоху. Особисто для мене то найменша із проблем...
Зелена тумба нормально їсть 1996 рік і потерті купюри?
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2025 21:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Striker написав:Зелена тумба нормально їсть 1996 рік і потерті купюри?

В крайньому випадку Європа поруч, а там навіть дуже старі $ 80-х років беруть...
Дюрі-бачі
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